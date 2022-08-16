末日博士：美國得兩條路 硬着陸或通脹失控

外媒報道，有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)警告，鑑於美國聯儲局推動幾十年來最激進的貨幣緊縮，美國經濟接下來只有兩條路可選擇：經濟硬着陸或通脹失控。

魯比尼表示，聯邦基金利率應該升至4%以上，才能真正令通脹率重返2%，他更認為利率可能要升到4.5%至5%，否則控制不到通脹預期，但之後經濟就可能硬着陸，「所以是二選一，經濟硬着陸，或通脹失控。」

他分析指，在美國，只要通脹率突破5%、失業率低過5%，聯儲局的緊縮，結果都會導致硬着陸。因此，他基本預測情況是經濟硬着陸。

他指出，即使利率升至3.8%，通脹只能逐漸向下，但仍會處於8%左右。他表示，因此市場認為聯儲局可能政策轉向，明年開始調降利率，他則認為是妄想。

有聲音認為通脹可能已經見頂，不過魯比尼持不同看法，指通脹或許已觸頂，但問題是能下降得有多快？他稱，聯儲局的實質利率還陷入負值，因此他不認為幣策已收緊至足以讓通脹快速返回至2%的水平。

此外，魯比尼認為不只美國，全世界都仍處於「極為通脹性的環境」。他補充，地緣政治事件可能讓通脹進一步飆升，包括內地嚴格的防疫清零政策，至於烏克蘭戰爭持續，也會讓大宗商品受壓，尤其能源。這些都可能導引致薪金物價螺旋式上漲(wage-price spiral)。