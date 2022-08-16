【高盛推介】港交所周三放榜　績前股價低位整固

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所將於周三(17日)公布今年中期業績，市場預料純利介乎49.36億至52.99億元，按年跌19.8%至25.3%。投資者關注港交所管理層最新營運指引及IPO業務改革等。

此外，內地及香港的證監會上周五(12日)宣布改善互聯互通交易日曆安排。有券商估計，「滬深股通」的交易日將會較現時多10天至15天，預期能為港交所帶來多1億元的額外交易收入。港交所近日股價位於低位整固，昨(15日)跌約0.5%，最新報348.2元，升約0.4%。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉及淡倉於昨日皆獲資金轉向流入，分別有約120萬及20萬元。

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