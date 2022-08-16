【高盛推介】港交所周三放榜 績前股價低位整固
2022年08月16日 10:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所將於周三(17日)公布今年中期業績，市場預料純利介乎49.36億至52.99億元，按年跌19.8%至25.3%。投資者關注港交所管理層最新營運指引及IPO業務改革等。
此外，內地及香港的證監會上周五(12日)宣布改善互聯互通交易日曆安排。有券商估計，「滬深股通」的交易日將會較現時多10天至15天，預期能為港交所帶來多1億元的額外交易收入。港交所近日股價位於低位整固，昨(15日)跌約0.5%，最新報348.2元，升約0.4%。
觀察個股輪證資金流向，可見好倉及淡倉於昨日皆獲資金轉向流入，分別有約120萬及20萬元。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬高槓桿的高敏感度港交購(15456)。中期選擇可留意港交購(16031)。價外選擇可留意低面值港交購(15107)，適合控制注碼。牛證方面可留意屬近牛的港交牛(54354)，與現價有約30元收回距離。
港交購(15456)，行使價370元，2022年10月26日到期，實際槓桿13.7倍，貼價、高槓桿、高敏感度。
港交購(16031)，行使價390元，2022年11月22日到期，實際槓桿13.0倍，中期。
港交購(15107)，行使價410元，2022年12月23日到期，實際槓桿11.1倍，價外、低面值，可控制注碼。
港交牛(54354)，收回價320元，行使價318元，換股比率500，槓桿比率12.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高.
港交沽(18559)，行使價295.8元，2022年11月18日到期，實際槓桿11.6倍，高槓桿。
港交沽(21710)，行使價318元，2022年12月20日到期，實際槓桿8.6倍，貼價。
港交熊(61244)，收回價380元，行使價382元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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