陳炳強：恒指料下試19000點 騰訊績後宜減持
2022年08月16日 11:14
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資深股評人陳炳強表示，港股進入業績公布期，惟恒指繼續在兩萬關窄幅波動，成交尤其淡靜，大市多反映負面消息，加上內地7月社會消費品零售總額遜預期，料恒指阻力位在20,800點，走勢偏弱下，短期有機會下試19,000點水平。
國際油價收市仍跌逾2%，紐約期油跌穿每桶90美元。陳表示，中國是石油輸入大國，內地經濟數據疲弱下，石油需求減緩，加上早前油價因俄烏戰爭影響供應而急升後，各國開始關注石油供應問題，市場憧憬石油輸出將進一步改善，導致油價下跌。預期短期油價或會技術性反彈至100美元，至於持有三桶油的投資者則可趁反彈減持。
騰訊(00700)周三(17日)公布業績，雖旗下在美國上市的騰訊音樂業績好過市場預期，陳認為騰訊音樂對騰訊的盈利貢獻有限。現階段應更着重騰訊在內地政策，經營環境有否改善，惟暫時未見有這方面的發展，加上大市氣氛差，騰訊股價在短時間內未必有上升趨勢，現時股價在300元左右橫行，暫有支持。陳估計騰訊業績或會有驚喜，股價有機會反彈，是一個適宜減持的機會，但不建議追入。
至於舜宇光學(02382)業績稍遜，主要因為晶片短缺、通貨膨脹，加上疫情影響銷售，令舜宇中期盈利及毛利率下跌。陳認為，短期內難以改善以上問題；另外手機銷售漸漸疲弱，手機的技術及設計難以有突破，影響用家換手機的頻率。他又指，整體手機業遇上樽頸，對舜宇不利的因素短時間內難以消除，不建議買入，將持減持及觀望的態度。