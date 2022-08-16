陳炳強：恒指料下試19000點　騰訊績後宜減持

資深股評人陳炳強表示，港股進入業績公布期，惟恒指繼續在兩萬關窄幅波動，成交尤其淡靜，大市多反映負面消息，加上內地7月社會消費品零售總額遜預期，料恒指阻力位在20,800點，走勢偏弱下，短期有機會下試19,000點水平。

國際油價收市仍跌逾2%，紐約期油跌穿每桶90美元。陳表示，中國是石油輸入大國，內地經濟數據疲弱下，石油需求減緩，加上早前油價因俄烏戰爭影響供應而急升後，各國開始關注石油供應問題，市場憧憬石油輸出將進一步改善，導致油價下跌。預期短期油價或會技術性反彈至100美元，至於持有三桶油的投資者則可趁反彈減持。