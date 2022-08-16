【產經直播】買GX電車ETF等爆邊？
2022年08月16日 11:45
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中美經濟數據均遠遜預期，令經濟衰退憂慮重燃。中國人民銀行周一(15日)出乎意料下調中期借貸便利(MLF)和逆回購利率，在這個時候出手以「貨幣政策」谷經濟有何玄機？在全球央行加息潮下，內地央行擴大寬鬆幅度，中美息差恐進一步擴闊？對人民幣走勢影響有幾大？對中港股市有何啟示？
在7月汽車市場傳統淡季，新能源車銷售仍能保持增長勢頭，乘聯會公布中國7月新能源乘用車零售銷量達到48.6萬輛，按年增長117.3%，並把今年新能源乘用車銷量預測由550萬輛調升至600萬輛。個別車股表現亦亮麗，如比亞迪(01211)7月銷量亦創歷史新高；吉利汽車(00175)旗下智能電動品牌極氪，7月交付5,022輛「極氪001」，創歷史單月新高。不過Global X中國電動車及電池ETF(02845)近期一直在150港元關爭持，幾時會有突破？現水平值得吸納？
美國隔晚公布製造業數據疲弱，其中紐約製造業活動指數由7月的11.1，急插至8月的負31.3，跌幅是2001年有紀錄以來第二大。美國周三(17日)將公布7月零售銷售數據，在通脹高企下，市場預料升幅會放緩。在經濟衰退陰霾下，美國聯儲局難大幅加息？美匯指數有見頂之勢？放眼亞洲市場反而有機會？若以Global X亞太高股息率ETF(03116)部署有何優勢？
另外，Global X 恒生高股息率ETF(03110)即將在9月派息，投資者值得留意？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12:30直播，有Global X ETFs資深投資經理霍浩華和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣收息ETF策略。
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