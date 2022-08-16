【產經直播】買GX電車ETF等爆邊？

中美經濟數據均遠遜預期，令經濟衰退憂慮重燃。中國人民銀行周一(15日)出乎意料下調中期借貸便利(MLF)和逆回購利率，在這個時候出手以「貨幣政策」谷經濟有何玄機？在全球央行加息潮下，內地央行擴大寬鬆幅度，中美息差恐進一步擴闊？對人民幣走勢影響有幾大？對中港股市有何啟示？

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