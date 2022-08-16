藍河控股終止出售杭州物業　另就企圖欺詐事件在港報案

此外，於2022年7月29日，出售集團1名員工接獲中國地方稅務機關的電話，指1名身分不明人士帶同若干杭州公司文件的影印本前往中國稅務機關，嘗試促使將杭州公司的股權轉出出售集團，而集團概不知悉亦未同意有關行動(「企圖欺詐」)。杭州公司已即時向中國稅務機關澄清當時概無杭州公司股份獲授權轉移，而杭州公司亦無向中國稅務機關派出任何代表。儘管出現企圖欺詐，杭州公司的所有權並無出現變動。此事顯然是該名人士企圖進行商業欺詐及盜竊行為，試圖在未得賣方同意及授權且未根據該協議支付原購買價情況下轉移杭州公司股權。因此，公司已向香港警方報案，並將把賣方收訖付款全數存入就此事宜代其行事的律師行(作為託管人)的帳戶，以待解決有關事宜。集團特此明確保留一切權利。

董事認為，終止有關出售事項的該協議不會對集團現有業務營運及財務狀況構成重大不利影響。