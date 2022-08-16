財庫局與業界就香港虛擬資產行業發展交流意見

財經事務及庫務局周一(15日)舉行閉門會議，為促進香港虛擬資產行業的蓬勃發展與業界領袖交流意見。此會議由財經事務及庫務局副局長陳浩濂、證券及期貨事務監察委員會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣，以及投資推廣署金融科技主管梁瀚璟共同主持，並獲得超過十家虛擬資產公司的高級管理人員，以及來自法律和學術界的領袖在線上線下共同參與。

會議期間，財經事務及庫務局和證監會就《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》向行業領袖講解背後所考慮的主要因素。陳浩濂表示，立法會目前正在審議草案，他希望草案能盡快獲得通過，使修訂條例能於下年生效。根據業界意見反映，業界領袖指出香港所提議的虛擬資產服務提供者監管制度，較其他司法管轄區更清晰明確及對客戶資產提供較多保障。證監會亦藉此會議向業界解釋證監會對虛擬資產的監管立場和方向。數家與會的虛擬資產公司均對在新制度下申請牌照表示感興趣。

陳浩濂表示，相信建立虛擬資產服務提供者發牌制度，配以適當的監管，將有助確保市場逐步穩健地發展，同時保護投資者利益。訂立全面的監管制度對增加市場信心尤其重要，並為香港虛擬資產行業的可持續發展鋪路。

財經事務及庫務局和投資推廣署會繼續舉辦此類交流會，聆聽業界意見。