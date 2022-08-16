【高盛推介】中汽協料汽車市場穩增　留意比亞迪及吉汽購證

高盛(亞洲)有限責任公司：據中汽協數據顯示，7月汽車產銷分別達到45.5萬輛和242萬輛，按年增長31.5%及29.7%。此外，中汽協預計本月市場將繼續保持穩定增長，及料踏入傳統黃金消費季的9月，乘用車產銷將會呈現快速增長。此外，有報道指比亞迪計劃投資逾280億元人民幣，在江西興建鋰電池工廠，增加生產綫。

比亞迪近期持續於高位整固，今(16日)早市低開約0.3%後反彈，最高見288.8港元，吉利汽車昨(15日)跌約1%，今早反彈，最新升逾1%，報17.56元。小鵬(9868)昨日跌約3%，今早高開後倒跌，現報89.15元，跌逾3%。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於昨日獲資金轉向流入，有約100萬元，並見流入牛證的資金較集中在270元收回區域的近牛。淡倉於上周四(11日)及上周五(12日)共錄得約500萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

吉汽方面，好倉及淡倉於昨日皆獲資金轉向流入，分別有約110萬及20萬元。

小鵬方面，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約20萬元。

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