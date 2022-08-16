【高盛推介】中汽協料汽車市場穩增 留意比亞迪及吉汽購證
2022年08月16日 13:09
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：據中汽協數據顯示，7月汽車產銷分別達到45.5萬輛和242萬輛，按年增長31.5%及29.7%。此外，中汽協預計本月市場將繼續保持穩定增長，及料踏入傳統黃金消費季的9月，乘用車產銷將會呈現快速增長。此外，有報道指比亞迪計劃投資逾280億元人民幣，在江西興建鋰電池工廠，增加生產綫。
比亞迪近期持續於高位整固，今(16日)早市低開約0.3%後反彈，最高見288.8港元，吉利汽車昨(15日)跌約1%，今早反彈，最新升逾1%，報17.56元。小鵬(9868)昨日跌約3%，今早高開後倒跌，現報89.15元，跌逾3%。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於昨日獲資金轉向流入，有約100萬元，並見流入牛證的資金較集中在270元收回區域的近牛。淡倉於上周四(11日)及上周五(12日)共錄得約500萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
吉汽方面，好倉及淡倉於昨日皆獲資金轉向流入，分別有約110萬及20萬元。
小鵬方面，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約20萬元。
比迪購(17651)，行使價329.49元，2022年11月15日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。
比迪購(18702)，行使價388元，2022年12月02日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿、低面值。
比迪牛(60758) ，收回價270元，行使價266元，換股比率500，槓桿比率12.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪沽(17928)，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿。
比迪沽(19926)，行使價248.68元，2022年12月05日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、低街貨。
比迪熊(61997)，收回價310元，行使價314元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
吉利購(22901)，行使價21.32元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿。
吉利牛(64037)，收回價16元，行使價15.5元，換股比率50，槓桿比率8.0倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
吉利沽(22493)，行使價15.26元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.6倍，貼價。
吉利熊(67035)，收回價20元，行使價20.5元，換股比率50，槓桿比率5.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好小鵬，可留意屬價外的低面值小鵬購(21716)。
小鵬購(21716)，行使價118.98元，2022年11月14日到期，實際槓桿4.9倍，價外、低面值。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載:http://www.gswarrants.com.hk 。