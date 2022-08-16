調查：2/3基金公司指吸引人才來港任要職「極為困難」

香港投資基金公會一份調查顯示，有三分二受訪基金管理公司表示要吸引人才來港或留港出任全球及地區職位「極為困難」或「困難」，認為情況令人憂慮，基金業界對通關訴烈強烈，促請港府盡快採取免檢疫通關，全面撒銷出入境限制及隔離措施，以解決人才短缺的問題，重新發揮本港優勢及聯繫人角色，重建香港品牌。

調查指出，有97%受訪基金公司認為，香港與各地通關是作為一個國際金融中心的基本條件，可重拾香港競爭力及提升香港對人才吸引力的關鍵，同時與內地通關亦非常重要，82%會員視為最優先事項。

該會行政總裁黃王慈明解釋，許多活動及會議需要時間安排及計劃，大型活動甚至需時一年半載，而檢疫、隔離酒店預訂等，涉及大量金錢及時間成本，加上許多金融工作有出差需要，當許多金融城市早已回復至往常狀態，香港仍有不同的防疫或檢疫政策，而且複雜程度高，商家及人才「取易不取難」，寧願轉去其他地方，一旦企業將職位遷移至其他地區，香港就會失去有關職位，礙窒香港發展。

該會主席鄒建雄補充，未有掌握業界人才流至新加坡的數據，但當地租務供應緊張，且租金大幅上升，反映人才確實有流往新加坡，而且杜拜、澳洲等地亦銳意吸引海外人才，難言香港能否靠加薪重奪人才，因為要按不同工種、個案審視。即使有薪酬調整，但其工作需要往來不同地方，隔離、檢疫措施仍是很大的掣肘。

港府目前採取3日酒店隔離及4日家居隔離政策，鄒建雄指出，外地是零隔離，現時政策未能與其他國際金融中心看齊，加上港府仍要求抵港人士在起飛時間前48小時內採樣進行的PCR核酸檢測陰性結果證明，但基於其他國家已不要求市民進行核酸檢測，故提供有關檢測的診所數目大減，令抵港人士搜尋檢測地點時有困難。希望香港能「如以前一樣自由來往」，最理想是在今年11月全球銀行家峰會時全面恢復自由出入。

黃王慈明表示，過去半年進行疫情相關調查，會員回覆的活躍度高，反映有關問題備受關注。她又多次強調，香港具有多項優勢，特別是作為連接中西聯繫人的角色，加上中港兩地已建立多項互聯互通機制，如跨境理財通、中港基金互認安排等，對基金業界及投資者是具吸引力的制度，惟未能全面通關下，增加聘任人才的難度，也不能聯結內地投資者與海外市場。

她期望，港府能予免檢疫隔離的考慮因素及標準，讓外界了解到達「最後一公里路」的需要，強調素愈早知道政府未來路向，對各行各業的自身規劃及派活動安排有利。

另外，分別有71%及 56%的成員認為尋找新的增長動力及完善跨境計劃亦至為重要。