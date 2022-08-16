凱投宏觀：金價年底料見1650美元　鈀金或更強勢

外媒報道，據研究機構凱投宏觀(Capital Economics)的報告，在美元強勢及美債孳息率上升下，今年底金價預期將跌至每安士1,650美元。

報告料，美債孳息率將上揚，年底10年期美國公債孳息率將升至約3%，並在2023年底升至2.75%，可能在未來幾個月對大宗商品，尤其金價帶來新一股下行壓力。

此外，美國經濟表現預期將較歐洲和亞洲其他已發展國家為佳，利差也將繼續維持高位，將有利美元兌其他主要貨幣表現持續強勢。因此，年底金價料見1,650美元。

凱投宏觀首席大宗商品經濟學家Caroline Bain表示，金價在第二季大跌後，目前已接近周期性低位，大部分跌幅可歸咎於美元升值，畢竟以其他主要貨幣計價的金價表現好得多。Bain又表示，由於美元強勢前景抵銷俄烏戰爭引發的避險需求，近期金價將持續下跌，惟情況有望在2023年改變。

此外，報告預期鈀金和鉑金價格將在今年餘下時間繼續上揚，其中鈀金價格表現更加強勢，因鈀金市場供應短缺，支持價格上升。不過，鑑於全球汽車生產前景黯淡，尤其中國的數據顯示復甦動力成疑，房地產業再度惡化，可能會令工業金屬價格受壓。