道期升13點　油價跌逾1%

美匯指數報106.61；港匯見7.8419；離岸人民幣(CNH)報6.8093；美元兌日圓報133.87；歐元處1.0149；英鎊報1.2046。金價報1,790美元。油價跌逾1%，布油報93.4美元，紐油處87.97美元。比特幣企2.4萬美元。道指期貨升13點。

●市後關注點

-20:30 美國7月建築批核；美國7月新屋動工；加拿大7月消費物價指數

21:15 美國7月工業生產

●中國經濟：

-渣打調低內地今年GDP增長預測至3.3%。

-內地擬加快地方專項債使用，促進消費恢復。

-內房及物管股急彈，傳中央推新政助民企發債紓財困。

●全球商務旅遊支出至少4年才返疫前水平。

●QQ音樂向蔚來汽車提供車載杜比全景聲音樂服務。

●勞動力短缺，英國上半年浪費逾5.65億元糧食。

●股神手影！巴郡第二季增持Apple及兩隻石油股。

●《沽注一擲》現實主角幾盡沽美股持貨，獨揸呢一隻...

●末日博士：美國得兩條路，硬着陸或通脹失控。

●駿隆：MPF上月有7億元流入股票基金。

●調查：2/3基金公司指吸引人才來港任要職「極為困難」。