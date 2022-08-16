【產經直播】美團急挫 　港股低處未算低？

2022年08月16日 16:30
  • 東網電視
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    艾德證券期貨聯席董事陳政深
    有傳騰訊(00700)計劃減持美團(03690)，消息令港股午後曾最跌378點，低見19662點，最終收市報19830點，跌210點，再次失守二萬關。科指更傷，跌2%過外，失87點，報4221點。港股本已相當弱勢，一眾科網股向下再拖累大市氣氛，走勢恐低處未算低？
    外媒報道，騰訊(00700)計劃出售全部或大部分美團(03690)持股，騰訊回應指不評論傳言。消息不單只令美團急插9%外，一眾騰訊有份投資的公司亦「有得震，無得瞓」，快手(01024)挫4.4%；嗶哩嗶哩(09626)挫2.6%，相關股份暫時不宜撈貨？
    騰訊股價尾市拗腰倒升0.8%，減持系內公司股份變現，反而對它有利？騰訊周三(17日)公布成績表，市場普遍看淡其業績，大摩將其剔出中港焦點股名單，壞消息出盡未？
    內地經濟疲弱，加上伊朗核協議有進展，國際油價下跌。紐約期油一度下跌至每桶86美元水平，為6個多月以來最低，「三桶油」股價齊齊向下。油價要跌到幾深？「三桶油」要點部署？
    市傳內地向民營房企提供全額擔保助發債，以紓緩流動性，內房及物管股急彈，龍湖集團(00960)及碧桂園(02007)分別飆12.4%及9.1%，碧桂園服務(06098)亦一成半。消息未證實，追貨風險高？內房板塊都係小心為上？
    四川啟動三級保供電措施，電力股有追捧，華能國際電力股份(00902)升4.6%、華潤電力(00836)亦升5.6%。電力股升勢仲可以維持幾耐？
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