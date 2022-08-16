【產經直播】美團急挫 　港股低處未算低？

騰訊股價尾市拗腰倒升0.8%，減持系內公司股份變現，反而對它有利？騰訊周三(17日)公布成績表，市場普遍看淡其業績，大摩將其剔出中港焦點股名單，壞消息出盡未？

內地經濟疲弱，加上伊朗核協議有進展，國際油價下跌。紐約期油一度下跌至每桶86美元水平，為6個多月以來最低，「三桶油」股價齊齊向下。油價要跌到幾深？「三桶油」要點部署？

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