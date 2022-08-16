萬洲國際6個月多賺三成　中期息5仙

若計及生物公允價值調整，股東應佔溢利則為7.59億元，按年增加16%。

肉製品一直是集團的核心業務，期內佔集團收入的52.8%(比較期間：48.5%)。其佔集團於回顧期間的經營利潤達89.3%(比較期間：88.7%)。按區域而言，中國業務佔集團的收入及經營利潤分別為32.6%及44.3%(比較期間：40.9%及57%)；美國及墨西哥業務於回顧期間佔集團的收入及經營利潤分別為57.2%及51.1%(比較期間：49.6%及34.5%)。集團其餘的收入及經營利潤則來自歐洲業務。

期內肉製品銷量為161.2萬噸，中國銷量下跌1.8%，此乃由於消費市場放緩及大眾產品競爭激烈。營銷計劃及供應鏈亦被部分地區的新冠病毒防控措施所擾亂。美國銷量跌1.7%，此乃由於零售及工業渠道的銷售量主要因勞動力和供應鏈環境充滿挑戰而下降，但餐飲渠道的銷售量因酒店服務業持續自疫情中復甦而增加，抵銷了部分的降幅。歐洲受惠於有機增長及新增併購項目，銷量上升18.9%。

總結相關收入增加9.4%至70.73億美元。中國的收入減少3.3%，主要是銷量下跌所致。在美國收入增加14.4%。在歐洲收入增加24.9%；經營利潤為10.81億美元，較比較期間顯著增加32.5%。在中國，經營利潤增加21.6%，此乃由於主要原材料成本下降，抵銷了其他成本及開支的增加以及銷售的減少。在美國，儘管原材料、配送、能源及勞工成本增加，經營利潤大幅增加50.6%。盈利能力提高主要歸因於銷售增長及製造效率提升。在歐洲，經營利潤減少8%，此乃由於成本及開支增加，以及當地貨幣貶值的影響大於銷售增長。

展望未來，集團表示，在經濟增長放緩、通脹攀升、貨幣政策分歧、地緣政治局勢緊張及全球應對新冠病毒措施各異的環境下，今年上半年對全球諸多企業而言充滿挑戰。市場普遍認為該等不確定局面將於今年下半年持續。

於回顧期間，集團因受惠於較低的中國主要原材料成本及暢旺的美國本地消費需求而錄得穩健增長。儘管如此，除非集團可透過正確的定價、理想的產品組合、最佳的成本控制措施及卓越的營運效率實現產品增值，否則通脹環境將為集團的利潤率帶來壓力。因此，聚焦於此等方面的工作乃是集團的首要任務。同時，集團亦將增加市場投入，加快產業升級，並推廣蛋白多元發展策略。在各級及各區域管理團隊的共同努力下，集團將繼續為消費者提供優質產品，保持行業領先地位，為股東、員工及社區創造價值。