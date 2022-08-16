屋宇署：6月批出16項住宅及商住圖則 均為中小型項目
2022年08月16日 17:35
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屋宇署於6月份批出20份建築圖則，包括16項住宅及商住發展，均為中小型發展項目，當中較有規模為大埔公路─大埔滘段住宅項目，准作分層住宅及洋房混合發展，總樓面約95,090方呎。
據該署資料，上述地盤可建兩幢8至9層高分層住宅、5座3層高洋房、以及1幢4層高家庭式住宅樓宇，另設一層地庫。該地皮屬住宅官地，於2020年10月以4.51億元批出，屬雅居樂集團(03383)副主席陳卓賢的兒子陳思遠私人投資。
此外，同於2020年透過政府土地招標，僅以8,590萬元批出的旺角新填地街及上海街住宅地，當時地契規定項目要劃分為A及B兩個地盤興建，是次獲則為上海街445號地盤，准發展為1幢18層高商住樓，並提供3層平台，住宅樓面約11,227方呎，另設約1,583方呎商業面積。
而6月份亦有多項私人收購項目建築圖則獲批，恒基地產(00012)大角咀萬安街16至30號住宅重建項目，可於3層平台之上興建為1幢樓22層的商住物業，住宅及商業樓面分別約48,140及9,626方呎。同系的大埔美新里3號收購項目，亦准發展為1幢21層商住樓宇，住宅樓面約41,386方呎，同時提供約7,138方呎商業樓面。
至於佳明集團控股(01271)粉嶺聯發街1號前粉嶺戲院重建地盤，獲批建為1幢17層商住樓，涉及住宅樓面約34,338方呎，商業面積則約1,733方呎。
新鴻基地產(00016)的荃灣橫窩仔街13至23號安泰工業中心，獲批重建一幢31層高商住樓，並連3層平台及1層地庫，提供樓面共約21.18萬方呎。另外，新地郭氏家族或有關公司的南區壽山村道8號亦獲准建1幢3層高住宅，樓面共約57,722方呎。