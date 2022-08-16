屋宇署：6月批出16項住宅及商住圖則　均為中小型項目

屋宇署於6月份批出20份建築圖則，包括16項住宅及商住發展，均為中小型發展項目，當中較有規模為大埔公路─大埔滘段住宅項目，准作分層住宅及洋房混合發展，總樓面約95,090方呎。

此外，同於2020年透過政府土地招標，僅以8,590萬元批出的旺角新填地街及上海街住宅地，當時地契規定項目要劃分為A及B兩個地盤興建，是次獲則為上海街445號地盤，准發展為1幢18層高商住樓，並提供3層平台，住宅樓面約11,227方呎，另設約1,583方呎商業面積。