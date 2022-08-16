柏瑞投資：企業盈利雖降　美加息至3.25厘以上機會微

柏瑞投資全球多元資產主管Michael Kelly表示，由於通脹影響消費者的購買力，緊縮的金融環境，連同其滯後效應及財政刺激政策的影響減退，導致私人消費力下滑、私人投資停滯不前，以及地產市場急劇收縮。留意到市場對經濟增長以及企業盈利衰退的憂慮，預期聯儲局不大可能將聯邦基金利率提高至3.25厘以上，雖然不會對某些領先企業造成太大影響，但整體而言，料本季度企業盈利將稍為下降，並將2023年的預期盈利下調。

股票方面，他指出，美國優質股較少遭受盈利降級，現時正從大市中脫穎而出，預計具防禦性的股票將受到市場青睞並跑贏大市。固定收益方面，隨着增長放緩，市場日益擔憂經濟衰退，美國國債收益率將繼續走低。

市場憧憬的中國刺激經濟政策推行速度較慢，力度也不如預期。他指出，由此可見，與經濟重啟有關的服務業增長效應現已過去，令放緩速度加快。輕微的經濟衰退跡象或對增長的憂慮，難以令央行政策快速改變政策，但相信會對現金流造成顯著影響。

他提到，雖然勞動力市場仍然緊張，但正在穩定下來；供應鏈情況正在改善，消費品需求亦在減弱，成本價格雖然正在惡化，但仍有適度的淨增長。