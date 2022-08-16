榮景已過！晶片業前景恐10年來最不堪

外媒報道，隨着全球經濟增長減弱，半導體製造商正為未來幾個月做準備，因可能遭遇10年、甚或20年來最嚴重的不景氣。

對幾家最大的晶片製造商來說，榮景已迅速轉變。英偉達等公司已表示，核心業務較一年前下滑逾40%；美光警告許多領域的需求正迅速蒸發。中國內地7月集成電路產量銳減17%，反映供應鏈衝擊及中國市場對低階晶片的需求下滑。

更巧合的是，美國總統拜登簽署520億美元《晶片法案》當天，美國最大記憶體晶片製造商美光告訴投資者需求正在消退，Sanford C. Bernstein分析師Stacy Rasgon說：「這有點像黑色幽默。政客將會發現當產業轉向時，很快就能自行解決短缺問題。」

花旗分析師Christopher Danely預期，半導體產業的跌幅將是至少10年來、甚至可能是20年來最嚴重，每家公司和每一個晶片類別都可能受到影響。

這次還有一個非比尋常的因素，從美國、歐洲到中國及日本等各國政府，正廣泛推動補貼建造新廠和設備，英特爾等公司都準備在需求不穩定的時候開始增加新產能。據晶片設備產業協會SEMI的數據顯示，在2022年有24座大型工廠(稱為晶圓廠)的新建營建計劃開工，遠高於SEMI自2014年以來追蹤的平均水平20座；2022年的備總支出將達1,175億美元，較2021年的產業紀錄增加15%。SEMI預測明年支出將增至1,208億美元。