今年上半年私宅動工量按年跌約35%　為八年同期最少

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2022年第2季住宅動工量雖急起直追，惟首季動工實在太少，故拖累整個上半年動工量只有3,934伙，較去年同期的6,060伙減少約35%，為2015年以來的八年同期最少。

屋宇署周二(16日)發表的最新數據，今年6月份有5個私人住宅項目動工，涉及單位694伙，較5月份的2,552伙，大減約72.8%。當中最大規模的項目為深水埗西洋菜北街456至466號及黃竹街50至56號，涉及單位541伙．此外，旺角豉油街16號亦已於6月份展開上蓋建築工序，涉及126伙。

2022年上半年全港共有15個私宅項目動工，當中以新界區的施工單位數量最多，涉及5個項目合共2,698伙，單位佔整體比例約68.6%。九龍區有7個私宅項目動工，單位量1,221伙，佔整體比率約31%。而港島區則有3個，共涉共15伙動工，佔整體比例約0.4%。

陳指出，隨著疫情相對穩定，經濟活動重啟帶動下，期望下半年私宅動工量可追落後，料多個大型項目可在下半年獲批動工，如啟德第4A區2號地盤涉2,062伙，以及天水圍33區天榮站，提供1,976伙，故相信下半年動工量可較上半年倍升。