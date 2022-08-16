萬洲國際：料內地下半年生豬價格回升　有意擴展雞肉業務

行政總裁郭麗軍提到，俄烏戰爭推高能源、糧食及勞工價格，令歐洲業務受壓，首季錄得虧損，公司已從三方面積極應對以降低成本，包括調整產品結構及改良產品配方、完善生產流程，以及調整產品價格，歐洲業務經營大幅改善，於第二季扭虧為盈，相信下半年仍會有好表現。

他又指，公司在過去兩年，一直積極在歐洲物色合適的收購及合併對象，以進一步擴大新鮮肉及包裝肉類等業務規模。由於現時集沒有任何負債壓力，故未來或會加大投資計劃，同時在下半年繼續採取相應措施，控制成本。

萬隆補充，未來會加快發展中國業務規模，並集中於上游產業，目標在2025年內地農場提供30至50億頭活豬。基於公司在美國的養殖業務發展成熟，故集中於中至下游發展；歐洲則計劃擴大上、中、下游產業業務，並預計在歐洲東部發展自有農場業務。

他預料，下半年市場仍受到通脹壓力，以及內地豬肉價格仍然高企，故集團仍按照上半年採取的控制成本策略，預告下半年會繼續加價。