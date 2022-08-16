投資者拍賣場掃貨　何文田唐樓單位790萬沽

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，周二(16日)拍賣場有30至40人出席，反映市場氣氛好轉，不少投資者趁機入市，是次共拍出3項住宅當中兩項目屬投資者購入。其中，何文田勝利道2A號中層，屬唐樓物業，實用面積約781方呎，現連月租1.2萬元租約，開價760萬港元，獲兩組客出競投，最終以790萬元賣出，較開價高約3.8%，呎價約10,115元，料買家睇好區內的舊樓重建價值而入市。

另一項為元朗嘉好樓高層C室舊樓，實用面積約443方呎，連租約開拍價285萬元，兩組客出價，最終搶高約7%，以305萬元拍出，呎價約6,885元，物業已分間4個套房，月租金收入約1.5萬至1.6萬元，租金回報率約6厘。

他續指，同場大圍世界花園5座中層A室連車位獲用家承接，該物業開價1,480萬元，獲3組客爭購，最後以1,580萬元售出，較開價高約100萬元或約6.8%，以單位實用面積約1,255方呎計算，成交呎價約12,590元。據悉，料該買家為同屋苑分支家庭。

此外，沙田第一城第4期地下雙號車位則在拍賣前以逾70萬元連租約售出，買家為投資者。