【危機臨近】外資狂掟美股　半年金額達1.6萬億

港股表現受壓之際，外圍股市亦暗潮洶湧。美國財政部數據顯示，6月海外投資者淨沽售了253.64億美元(1,978億港元)的美股，為連續6個月遭海外資金「擲貨」。監管文件亦顯示，著名基金經紀貝瑞(Michael Burry)於上季幾乎清倉美股，此前他曾警告市場不尋常。

今年上半年，海外投資者累計淨沽出2,118.2億美元(約1.65萬億港元)的美國股票。若單看6月份，來自開曼群島的資金淨流出100.66億美元，由於當地乃屬於全球最大的離岸金融中心之一，故這些資金實際上屬於反映機構投資者動向的「聰明錢」。話雖如此，美股在踏入7月後表現明顯有所改善，不排除最近有資金重新回流。

電影《沽注一擲》主角原型、曾估中2008年金融海嘯的基金經理貝瑞上季也大手沽清美股，這一舉動被外界解讀為他擔心再有類似於2008年的市場危機發生。由他掌舵的基金公司Scion Asset Management，於上季清倉了包括Facebook母公司Meta在內的大多數美股持倉，唯一持有的僅餘私人監獄營運商GEO Group，共有50.13萬股。

GEO在北美、澳洲及南非等地經營逾100家私人監獄及精神療養院，擁有大約10萬張床位。其中，美國業務數收入佔比近九成。雖然該公司市值不足10億美元，而且近年收入及盈利都缺乏增長動力，但截至2021年度其經營現金流達2.82億美元，反映其財務能力穩健。

另邊廂，股神巴菲特的投資旗艦巴郡於上季亦未有新建持倉，並沽清了所有Verizon、Royalty Pharma持股。不過，巴郡同時增持了387.89萬股蘋果公司(Apple Inc.)。截至6月底，該公司的Apple持倉總值達到1,223.37億美元，佔其全部美股投資倉合約40.76%。

股神亦繼續加注石油行業，包括買入2,217.67萬股西方石油、226.2萬股雪佛龍；同時亦增持了金融公司Ally Financial、媒體公司Paramount Global等。

在上半年環球股市大跌浪之下，「納斯達克巨鯨」軟銀集團(SoftBank Group)亦因為重倉科技股錄得巨額虧損，近期更要靠着不斷出售阿里巴巴持倉「回血」，可惜此舉也未能令其投資者安心。外媒引述消息指，基金公司Elliott Management據報已悉數沽清所有軟銀持股，原因是對軟銀扭虧為盈的能力失去信心。