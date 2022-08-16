比墅移民盤11年輸146萬　紅磡兩房則王4年貶12%

再有移民盤劈價至蝕讓沽貨，大埔比華利山別墅有同類放盤勁減330萬元售出，原業主持貨長達11年，帳面損手約146.2萬元離場。

美聯鄧皓云表示，上述移民盤為湖景道單號屋，實用面積約1,902方呎，擁全海景，多個月前以2,150萬元連兩個車位放售，由於移民急讓，終累劈約15.3%，以1,820萬元沽出，屬同類型單位新低價，呎價約9,569元。據悉，原業主於2011年以1,966.2萬元一手買入物業，至今貶值約7.4%。

二手市場頻錄蝕讓成交，中原袁顯岸指出，紅磡黃埔新邨安榮樓中層2室，實用面積約401方呎，屬兩房則王附新裝修，累削103萬元，成交價585萬元，呎價約14,589元。原業主2018年7月以666.8萬元入市，至今帳面損失約81.8萬元。

美聯劉卓豪表示，將軍澳海翩滙3座低層J室，實用面積約519方呎，兩房間隔，今年5月開價1,000萬元放售，累減5口價約132萬元，以868萬元售出，呎價約16,724元，原業主持貨約4年帳蝕約32萬元。

有業主明賺實蝕出貨，利嘉閣梁錦豪稱，深水埗嘉利閣高層A室兩房戶，成交價390萬元。單位不足4年只升值約10萬元，計及使費，原業主損手離場。

另外，環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰稱，周二拍賣共售3項住宅業，佔兩項由投資者購入，何文田勝利道2A號中層唐樓，實用面積約781方呎，連租約開價760萬元，最終以790萬元賣出，呎價約10,115元。另一項為元朗嘉好樓高層C室，實用面積約443方呎，連租約開拍價285萬元，最終搶高至305萬元拍出，呎價約6,885元。同場大圍世界花園5座中層A室連車位開價1,480萬元，最後以1,580萬元獲用家買入。