美股好淡爭持　沃爾瑪績後升5%

零售巨企業績做好，惟經濟數據參差，美股周二早段個別發展，道指升32點，報33,945點；標指跌5點，報4,291點；以科技股為主的納指跌60點，報13,067點。港股夜期報19,882點，升69點；高水51點。

最新數據顯示，美國7月新屋動工按月大跌9.6%，至以年率計144.6萬戶，遠差過市場預期的152.8萬戶。同月建築批核按月跌1.3%，至以年率計167.4萬戶。另外，上月工業產出按月升0.6%，好過預期。

美國最大家居裝修用品零售商家得寶公布，截至7月止底一季收入為437.92億美元，按年升6.5%。上季淨利潤按年升7.61%至51.73億美元，對應每股攤薄後盈利5.05美元，勝市場預期。該公司維持全財政年度收入增長3%的業績指引，並預期每股盈利會錄得「中單位數增長」。公司上季同店銷售按年升5.8%，行政總裁Ted Decker表示，業績表現反映了家居裝修需求持續強勁。家得寶股價早段曾升1.65%。

此前曾發盈警的零售巨擎沃爾瑪宣布，於截至7月底止第二財季收入為1,528.59億美元，按年升8.37%，按固定匯率計升幅為9.1%；純利按年升20.41%至51.49億美元。雖然該企仍面對庫存過剩等挑戰，但預期撇燃料後下半財年同店銷售仍將增長約3%，全年增長則為4%，其股價早段升5.35%。

沃爾瑪行政總裁表示，已留意到一些預算緊張的顧客在選購貨物時「數量與質量」都有下降迹象，消費者開始改買更小包裝的食品；並傾向選擇罐頭吞拿魚、豆製品，而不是新鮮肉類產品。他續指，愈來愈多的顧客使用信用卡付款，而不是扣帳卡(debit card)。

零售企業感受通脹壓力威脅之際，有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼警告，接下來美國經濟接下來只有兩條路可選擇：一是經濟「硬着陸」，二則是通脹失控。他表示，當前聯儲局的貨幣緊縮措施，尚未足以令通脹回落至2%的政策目標水平。聯邦基金利率可能要升到4.5至5%附近水平，才能夠壓抑通脹預期，讓物價升勢回落，而這樣做的結果就是經濟將受到衝擊。

另外，今年初遭騰訊減持的新加坡互聯網巨頭冬海集團公布，截至6月底止一季收入按年升29%至29.42億美元；經調整淨虧損5.69億美元，差過市場預期，其股價挫6.65%。