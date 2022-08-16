【跌勢未止】居屋第二市場時光倒流　售價重回5年前

樓市氣氛疲弱，樓價持續下行，部分市區資助房屋未補價第二市場單位，做價時光倒流返回過去。據香港房屋委員會資料，柴灣居屋富欣花園有單位僅以380萬元售出，創屋苑近5年新低，至於樂富居屋富強苑實用呎價亦跌至約9,099元，為2017年1月後最平。

房委會數據顯示，8月份公屋及居屋未補價買賣個案暫錄25宗，較7月同期的20宗反彈25%。同類交投回升，相信主因是做價下滑，上月不乏低價買賣，個別跌至多年前低位。

上述富欣花園低價個案為實用面積約484方呎低層戶，成交呎價約7,851元。撇除另類單位買賣，該屋苑對上做價低位於2017年10月錄得，當時一個實用面積約431方呎單位，以374萬元未補價成交。

而上述富強苑中層戶同於本月以低價售出，單位實用面積約577方呎，成交價525萬元，呎價創逾5年半低位。世紀21富山劉倩彤稱，該單位為屋苑D座4室，三房間隔，原先開價約570萬元，最終減價45萬元獲綠表客承接。據悉，原業主於1995年以約128.5萬元購入單位，持貨27年帳面仍大幅獲利約396.5萬元，升幅超過3倍。

另外，房委會亦更新7月份全月第二市場成交量，期內錄190宗同類買賣，較6月的198宗略減8宗，跌幅約4%。期內繼續浮現低價成交。包括牛池灣嘉峰臺低層戶，實用面積約591方呎，以580萬元易手，呎價約9,814元，為2021年1月後呎價首次跌穿萬元關口。

新界居屋也明顯跌價，沙田愉翠苑一個低層單位，實用面積約650方呎，成交價548萬元，呎價約8,431元，呎價為2018年11月後新低，當時一個低層戶成交呎價約8,295元。世紀21奇豐楊麗娟指，該單位為C座低層4室，套三房間隔望園景，最初叫價約628萬元，累減約80萬元成交，減幅約12.7%。