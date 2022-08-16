屯門大型項目截收1.28萬張入票　明日推售

屯門大型項目再掀起新盤搶購熱潮，NOVO LAND第1B期最終截收1.28萬張入票，超額認購逾70倍，明日(17日)下午3時將進行首輪銷售，共188伙，價單發售的單位折實售價由341.27萬元起。

●屯門兆康NOVO LAND第1B期最終截收12,887張入票

另同系的1A期日前錄得兩宗開放式戶交易告吹，發展商已迅速重新沽出。該盤的第1座29樓D室及第1座28樓D室，均為實用面積235方呎，最新成交價分別為353.17萬元及365.64萬元，呎價約15,029及約15,559元。

●啟德THE HENLEY I周六發售32伙 折實入場費666萬

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，上述包括24伙標準分層單位及8伙連花園的特色單位，折實售價由666.33萬港元起。該批入場單位為低座B座地下G室，實用面積186方呎，開放式間隔，連97方呎花園。至於該批單位中呎價最低為第2座1樓H室，實用面積379方呎，採一房連衣帽間間隔，折實呎價約24,747元。

●西南九龍維港滙II 三房售2,172萬元

●旺角利奧坊‧凱岸下周四起招標發售5伙特色戶

恒基地產旗下旺角利奧坊系列項目，繼公布招標推售7伙連平台戶後，同系的利奧坊‧凱岸周二(16日)亦上載最新銷售安排，落實於下周四(25日)起招標發售5伙頂層連天台戶。

資料顯示，上述特色戶實用面積介乎508至632方呎，均屬三房間隔，附連的天台面積介乎62至316方呎。當中，2座31樓A室，實用面積632方呎，三房連儲物室間隔，連34方呎平台及316方呎天台。5伙的招標期由8月25日至10月31日，期間每日上午11時招標，下午3時截標。

●灣仔EIGHT STAR STREET今年開齋 一房呎價逾4萬元

●啟德尚‧珒溋四房售3,310萬元

●鰂魚涌THE HOLBORN月內連沽4伙

恒基地產發展的鰂魚涌THE HOLBORN，月內暫沽4伙，涉及逾3,581.3萬元。當中，A座22樓A1室，實用面積452方呎，採兩房連儲物室間隔，新近以約1,323.8萬元沽出，呎價約29,288元。該買家採用建築期優惠付款計劃入市，除了有售價6％的折扣優惠外，另享有樓價2%的現金回贈。