上水中心兩房以3年前「原價」易手 原業主淨蝕使費離場

樓市蝕讓買賣頻現，市場連錄辣招鬆綁貨損手個案，馬鞍山泓碧一房單位大幅減價123萬元，以615萬元成交，原業主持貨約3年帳面虧約27萬元。至於上水中心亦有兩房戶以3年前購入價533萬元「原價」售出，原業主淨蝕使費離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣黃凱達表示，鰂魚涌太古城興安閣中層B室，實用面積約606方呎，兩房間隔，7月底開價1,198萬元放盤，議價後以1,138萬元成交，呎價約18,779元。原業主於2014年2月以約803萬元購入上址，持貨約8年帳面獲利約335萬元，升值約42%。太古城本月暫錄7宗成交，目前有約520個放盤，入場費800萬元。

●中原梁紹雄指出，西半山金風大廈中層B室，實用面積約428方呎，兩房間隔望樓景，以750萬元易手，呎價約17,523元。原業主於2017年9月以688萬元買入單位，持貨5年帳面獲利62萬元，單位升值約9%。

●中原林忠煜表示，灣仔囍滙8月暫錄2宗成交，屋苑2座中層F室，實用面積約438方呎，一房間隔，累減270萬元，以1,130萬元易手，呎價約25,799元，較市價低約6%。原業主於2013年12月以935萬元一手入市，持貨至今帳面獲利195萬元，升值21%。

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九龍區

●中原歐陽振邦稱，長沙灣四小龍屋苑本月暫僅錄7宗成交，其中泓景臺佔2宗，屋苑7座極高層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，上月初開價950萬元，本月調整至888萬元即獲洽購，最後累減65萬元，以885萬元易手，呎價約17,118元。原業主於2007年11月以298萬元購入單位，持貨近15年帳面大幅獲利587萬元，單位升值近2倍。

●香港置業張仲賢表示，大角咀港灣豪庭8座高層D室，實用面積約371方呎，兩房間隔，單位以760萬元放盤，約4個月後獲外區客接洽，減價92萬元或約12%，以約668萬元成交，呎價約18,005元，低市價約10%。原業主於2005年6月以約231.2萬元購入單位，是次轉售帳面獲利約436.8萬元，升值約1.9倍。

●利嘉閣梁錦豪稱，深水埗嘉利閣高層A室，實用面積約246方呎，兩房間隔，望市景，成交價390萬元，呎價約15,854元。原業主於2018年底以約380萬元購入上址，持貨近4年帳面近乎平手，計及使費損手離場。

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新界區

●中原劉德興表示，二手交投氣氛平平，上水中心8月暫錄3宗成交，屋苑3座中層F室，實用面積約342方呎，兩房間隔，開價約570萬元，議價後以533萬元易手，呎價約15,585元。據悉，原業主於2019年以533萬元購入上址，持貨3年辣招鬆綁帳面平手轉售，淨蝕使費離場。

●美聯周志強表示，粉嶺花都廣場10座一個頂層連天台特色戶，實用面積約370方呎，兩房間隔，早前以550萬元放售，惟擔心區內二手市況繼續受新盤影響，故主動下調叫價40萬元，終以510萬元沽出，低市價約半成，呎價約13,784元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山泓碧5座中層F室，實用面積約308方呎，一房間隔，望園景，原開價738萬元，放盤4個月，累減123萬元或約16.7%，成交價615萬元，呎價約19,968元。原業主於2019年5月購入單位，當時作價642萬元，持貨3年辣招鬆綁出貨，帳面蝕約27萬元，跌幅約4%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區本月暫錄約32宗成交，對比上月同期錄約22宗增加，其中迎海系列本月至今暫錄約4宗成交，迎海‧星灣御17座中層D室，實用面積約497方呎，兩房間隔，議價後以880萬元易手，呎價約17,706元。原業主於2015年以721萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約159萬元，升值約22.1%。

●中原鄭浩强表示，大埔白石角朗濤8座低層F室，實用面積約396方呎，一房間隔，開價約680萬元，議價後以638萬元易手，呎價約16,111元。原業主於2019年以585.3萬元購入單位，持貨3年帳面獲利約52.7萬元。

●中原方翰達表示，大埔昌運中心11座中層C室，實用面積約339方呎，兩房間隔，開價約535萬元，以518萬元易手，呎價約15,280元。原業主於1991年1月以138萬元購入單位，持貨31年帳面獲利約380萬元，單位升值約2.75倍。

●美聯李貫甡指出，青衣藍澄灣5座高層E室，實用面積約690方呎，屬三房套間隔，買家為外區客，年初放盤價約895萬元，累減約70萬元，成交價825萬元，呎價約11,957元。原業主2015年6月以675萬元購入單位，持貨7年多帳面獲利150萬元，升值逾22%。

●中原黃德純表示，荃灣中心14座頂層單位，實用面積約324方呎，一房間隔，附連天台，享開揚山景，去年7月叫價540萬元，最終累減122萬元，以418萬元成交，呎價約12,901元。

●中原王勤學指出，元朗區上月全月錄74宗二手成交，是兩年以來按月新低，本月市況更加低迷，上半月僅錄得25宗成交，相信全月成交量或再創新低。同區朗景臺2座高層F室，實用面積約479方呎，兩房間隔，叫價605萬元，議價後以590萬元易手，呎價約12,317元。原業主於2013年1月以332萬元購入上址，持貨9年多轉手帳面獲利258萬元，升值約78%。

●中原陳家富表示，屯門錦暉花園3座高層G室，實用面積約573方呎，三房連套房間隔，最初開價568萬元，放盤近一年，以530萬元承接，呎價約9,250元。原業主於1987年以49.5萬元購入上址，持貨35年帳面獲利480.5萬元，升值約9.7倍。

●美聯黃麗貞指出，將軍澳日出康城領凱9座左翼高層D室，實用面積約727方呎，三房連套房間隔，獲同區租客由「租轉買」，以900萬元承接單位，呎價約12,380元。原業主於2019年2月以865萬元購入上址，是次轉手帳面獲利35萬元。

●美聯劉卓豪表示，將軍澳新都城1期4座中層A室，實用面積約526方呎，三房連套房間隔，望內園景，去年9月放盤叫價920萬元，累積減價205萬元，成交價715萬元，減幅約22.3%，呎價約13,593元。原業主於2006年9月以213萬元承接單位，是次轉手帳面大幅獲利約502萬元，升值約2.36倍。

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