康宏投資逾1億元推金融平台　冀拓中小型銀行合作

金融服務公司康宏透過旗下公司環一財富管理，推出網上金融平台環一One Platform，後者的商業平台總監胡啟深表示，該平台投資超過1億港元，以B2B(商業對商業)形式，與多間供應商合作，提供合作方的產品。公司正積極尋找與中小型銀行合作的契機，希望替這些銀行的金融產品提供銷售支援。

他表示，目前該平台提供2,000多款理財產品，涵蓋逾10個種類，當中以保險產品為主，種類超過1,000款，來自逾50間供應商。金融產品超過900款，來自40間公司。亦涵蓋證券、海外物業及按揭等。

目前該平台主要為供應商和銷售經紀服務，其中會後者提供產品內容訓練，和提供保險業監管局認可的經紀訓練課程，並為經紀提供後勤支援。

胡表示，暫時未有為該平台設定投資額上限。另外亦會在8月底推出客戶用的平台。

康宏原本是香港的上市公司(前上市編號01019)，但於2019年陷入股東爭拗、未能刊發業績等問題，而致長期停牌，最終在去年5月被除牌。

胡對記者表示，有關股東爭拗經已告一段落，公司並已重新出發。

至於公司透過美國納市掛牌的特殊目的收購公司(SPAC)AGBA Acquisition Limited於美國上市的工作，他表示，仍在進行中，希望很快會有進一步公布。