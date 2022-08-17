東方日報B1：騰訊傳清倉 美團受重創

內地互聯網整頓「餘震」未散，市傳騰訊控股（00700）為避開監管風險，或悉數沽出美團（03690）持股，料涉資240億美元（約1,872億港元），令美團股價午後即急瀉近12%，市值曾失守一萬億元。消息令積弱已久的港股雪上加霜，恒生指數周二插穿兩萬點大關，最多倒跌逾300點。

作為美團單一大股東的騰訊，目前持有約10.5億股B類股份，相當於約17%股權。外媒引述消息指，騰訊過去數月接洽財務顧問，商議在今年內出售全部或大部分美團股份，確實時間表則取決於市況。該企或會透過公開市場上的大宗交易減持，需時一至兩天，較配股或股息轉讓的方式快速。

報道指出，騰訊持續減持手上投資的科企，部分原因是公司希望從投資中獲利，亦為了安撫內地監管機構，因中央不滿騰訊等巨頭成為各種科企背後的大股東，尤其這些公司的業務與民生息息相關。

騰訊回覆查詢時指，不評論市場傳聞，其公關部總經理張軍亦在社交平台間接澄清消息，直指「這家外媒好像不是第一次亂傳中國企業的消息。」惟美團周二跌勢一度擴至11.82%，低見159.5元，收市仍下挫9.06%，報164.5元，創5月底以來新低，「北水」急拋貨5.7億元。

又一重磅股「中箭」下，恒指最多挫378點，低見19,662點，收市報19,830點，跌210點或1.05%；國企指數收報6,727點，跌86點或1.27%；科技指數收報4,221點，跌87點或2.02%。港股總成交額回升至988億元，10日以來最旺，惟未能重上千億元水平，港股通淨賣出19.56億元。

事實上，美團被清倉非空穴來風，騰訊去年以派息形式減持京東集團（09618）時稱，投資公司具自行集資的能力便適時退出投資，這說法同樣可套用在去年4月配股「抽水」百億美元的美團。

其他騰訊有份投資的科技股周二同樣捱沽，快手（01024）股價下挫4.38%，「B站」嗶哩嗶哩（09626）收跌2.54%，閱文集團（00772）績後狂瀉逾7%。

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，有關消息短期打擊科網股投資氣氛，但美團現價具吸引力，因該企業務在6月見明顯反彈，在內地經濟疫後加快復甦之下，對集團下半年表現有一定憧憬，相信全年能「拉上補下」，料公布業績可成為股價轉勢的契機。

周三公布業績的騰訊則「V彈」，收市倒升0.86%，惟券商摩根士丹利將該股剔出中港焦點股名單，取而代之的京東則被選為電商首選。該行對騰訊遊戲和廣告業務持審慎態度，預期短期毛利率承壓，反觀京東市佔率擴大，盈利能力有望改善。

大摩又以政策明朗度提高、中美關係緊張凸顯科技自給自足重要性為由，將資訊科技（IT）行業評級上調至「增持」，並指板塊估值仍處於歷史低位。內地著名私募基金高瓴資本上季亦重新垂青中概電商股，不但建倉阿里巴巴（09988）的美股和拼多多，分別買入189.1萬股和139.99萬股，前者打入10大重倉股，又繼續增持京東和唯品會，京東成為第二大重倉股。