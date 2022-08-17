鄭勤龍：大市短期內走勢或有利築底回升

由卦象顯示，恒指走勢正處於《震為雷》變《兌為澤》之中，在易經中，「雷」代表着雷鳴、地震或火山爆發等令人震驚的自然現象，而「澤」則代表着地勢最低的蓄水處， 今「震為雷」卦和「兌為澤」卦帶有「雷」和「澤」的元素，因此若將其意象應用在恒指的表現上，便可預示恒指在短期內的走勢或仍然保持先低後高的格局。

承接上文預示指數在短期內的走勢或先低後高的《澤雷隨》變《天雷無妄》卦，恒指上周三(10日)在19,956點開市，當日一開市便大幅回吐了487點，形成了一個大陰燭，隨後指數連日回升，最高曾見20,260點，昨日大市下跌了210點，收報19,830點，可說是已應驗了有失足和墮落之象的「隨」卦和有無亡之意的「無妄」卦卦象。

「震為雷」卦帶有振奮、震驚、驚動之意，有如春雷驚醒、萬物甦醒，因此不排除指數將可在短期內可重拾方向，突破悶局。

「兌為澤」卦帶有脫困之意，《雜卦傳》說「兌見而巽伏」，此句的「伏」可類化為下跌，而「見」則可為上升，然而由於在序卦來說，《兌為澤》卦是排於《巽為風》卦之後，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可理解為下跌後的反彈。

固此若綜合其卦象和基本分析，大市在短期內的走勢或有利築底回升。

玄學金融家 鄭勤龍