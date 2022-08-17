陳錦興：李寧半年績勝預期　政策支持下可候低吸納

李寧上半年收入上升21.7%至124.09億元人民幣(下同)，純利上升利上升11.6%至21.89億元，勝於市場預期。由於折扣水平按年增加，及原材料成本上升影響，整體毛利率降幅按年達5.9個百分點至50%。

第二季度整個平台之同店銷售按年錄得10至20%低段下降。就渠道而言，零售渠道錄得10至20%高段下降，批發渠道錄得10至20%高段下降，電子商務虛擬店舖業務按年低單位數增加。整體而言，在次季度多地封城的情況下，表現屬穩健。而7月至8月10日銷售表現更令人振奮，回復雙位數增長，李寧維持 3月時的指引，預期全年銷售按年增長15至25%，淨利潤率維持15至20%，反映對全年表現仍具信。

考慮到內地大力推廣體育，鼓勵消費，及預期不會再採取大規模封城防疫措施，下半年預計李寧的增長動力轉強，績後股價續有回升空間。建議70港元買入，上望阻力位83元，跌破支持位63元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)