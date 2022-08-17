專家樓評：是時候商討修改樓市辣招

早前有香港政治人物接受外媒訪問，報道指出考慮免除內地置業者的雙重印花稅以提振經濟，雖然之後澄清只為政黨建議，政府亦澄清沒有相關討論及任何相關計劃。但是在流傳的當天早上，市民反應是相當正面的。筆者認為，有關議題是可以繼續討論，令到公眾關注有關樓市辣招的修改空間。

政府一直以來都說樓市辣招是短期措施，如果樓市炒風減退，政府多次表示會作出撤銷或者減輕，筆者認為現在正正是合乎當時實施時候的所謂合適時候，筆者亦看不到樓價再下跌會對香港有任何好處，樓市辣招是時候作出修改，修改得更適合香港人目前需要，應該想一想：樓市辣招如何為市民製造更大的社會利益呢？

當然，「房住不炒」這個原則必須維持的，但是自住買樓要進一步支持，如沒有囤積居奇的長遠投資，例如買樓後租出去，其實在目前市況是一個良性的經濟活動。當然，率先要解放的是買樓自住，而買樓自住的人應該要包括海外人士，既然香港號稱自由港，常說要對外開放，但為何住宅不對外開放給國外需要來香港自住的人士？現在香港正是吸收人才之際，正在經濟回復之際，如果我們都不寬容外國的人才來香港買樓自住，那是自相矛盾，樓市辣招有微調及進一步改善的空間。

祥益地產總裁 汪敦敬