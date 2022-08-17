道指升239點　油價挫3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報106.39；港匯弱見7.8411；離岸人民幣(CNH)報6.7962；美元兌日圓低至134.39；歐元見1.017，英鎊報1.2099。金價偏軟，跌至1,774美元水平。布油跌至92.6美元，紐油則升至87.02美元。比特幣跌不足1%至2.39萬美元。道指期貨跌7點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水125點。

●美國總統拜登周二(16日)簽署《2022年紓緩通脹法案》。

●最新數據顯示，美國7月新屋動工按月大跌9.6%，至以年率計144.6萬戶，遠差過市場預期的152.8萬戶。同月建築批核按月跌1.3%，至以年率計167.4萬戶。另外，上月工業產出按月升0.6%，好過預期。

●橋水首席策略師Rebecca Patterson表示，市場正預計美國聯儲局將穩穩落地，通脹迅速回到聯儲局目標而沒有發生經濟衰退，但這似乎不太可能。

●美國白宮經濟顧問迪斯(Brian Deese)周二稱，未來1年美國經濟面臨全球威脅帶來的很多不確定性，但強勁的勞動力市場和新的開支立法將刺激美國經濟。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報19,937點，升106點或0.53%。

●即月恒生指數夜期收報19,932點，升119點，高水101點，成交15,536張。

●紐約9月期油收報每桶86.53美元，跌2.88美元或3.22%；布蘭特10月期油收報每桶92.34美元，跌2.76美元或2.9%。

●紐約12月期金收報每安士1,789.7美元，跌0.5%。

●英國富時100指數收報7,536點，升26點或0.36%；法國CAC指數收報6,592點，升22點或0.34%；德國DAX指數收報13,910點，升93點或0.68%。