分析：聯儲局幣策一旦轉向　金價勢必反彈

外媒報道，費城資產管理公司FS Investments首席市場策略師Troy Gayeski表示，聯儲局一旦於大約一年後轉向更寬鬆貨幣政策，黃金勢將反彈。不過，在此發生前，由於聯儲局正在推進縮表，金價可能再度溫和下跌。

Gayeski認為，聯儲局即使轉向也會是「溫和且適度的」，預計當局若停止加息和縮減資產負債表，可能會在12至18個月後開始放鬆政策。

Gayeski稱，聯儲局若然開始大舉放鬆政策，FS Chiron Capital Allocation Fund對黃金的風險敞口可能從4%升高。他指出，儘管聯儲局大幅加息令美元上漲，金價仍在1,800美元左右波動，距離近期峰值仍不遠，故認為這個情況對下一輪寬鬆周期來說是個好兆頭。

黃金價格已從3月接近歷史高位的水平下跌約14%，俄烏戰事爆發最初推動的漲幅，已被美元觸及紀錄高位及聯儲局加息行動所驅散。與此同時，聯儲局一直在縮減資產負債表。

現貨金最新報每安士1,776美元，在3月份一度高見2,048美元；今年以來下跌約2%，相較3月高位下跌逾一成。