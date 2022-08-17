【高盛推介】騰訊及港交所今齊公布業績　投資者兩手準備

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊將於今(17日)公布次季業績，市場預料非國際財務報告準則純利介乎203.18億至276.23億元人民幣，按年跌18.8至40.3%。有券商估計，市場將關注封城下業務復甦情況、成本優化進展。投資者將關注騰訊管理層對旗下網遊下半年推出、廣告、金融科技業務及股份回購等指引。昨日市傳騰訊或減持美團後，騰訊靠穩反彈，唯今早再失守300港元關口，最新報299.8元，跌約1%。

此外，港交所亦於今日公布今年中期業績，市場料純利介乎49.36億至52.99億元，按年跌19.8至25.3%。投資者關注港交所管理層最新營運指引及IPO業務改革等。港交所今早繼續整固，現報344.6元，跌約0.5%。

觀察個股輪證資金流向，近日資金吸納騰訊好倉，本周一(15日)及本周二(16日)共錄得約2,900萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約520萬元。

港交所方面，本周一及本周二共錄得約390萬元資金流入好倉。同期淡倉共錄得約180萬元資金流入。

由於在業績公布前後，其個股相關認股證的引伸波幅有機會出現較大變化，影響輪價表現。例如早前阿里巴巴相關產品的引伸波幅在公布業績前上升，但在業績後明顯回落，因此投資者宜選擇貼價兼中年期產品以控制風險。而中長線部署的投資者則可考慮選擇中長年期、貼價證，為時間值損耗較低，同時亦對波幅變化影響較輕微。投資者亦可參考教學文章了解更多。

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