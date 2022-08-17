【高盛推介】騰訊及港交所今齊公布業績 投資者兩手準備
2022年08月17日 10:49
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊將於今(17日)公布次季業績，市場預料非國際財務報告準則純利介乎203.18億至276.23億元人民幣，按年跌18.8至40.3%。有券商估計，市場將關注封城下業務復甦情況、成本優化進展。投資者將關注騰訊管理層對旗下網遊下半年推出、廣告、金融科技業務及股份回購等指引。昨日市傳騰訊或減持美團後，騰訊靠穩反彈，唯今早再失守300港元關口，最新報299.8元，跌約1%。
此外，港交所亦於今日公布今年中期業績，市場料純利介乎49.36億至52.99億元，按年跌19.8至25.3%。投資者關注港交所管理層最新營運指引及IPO業務改革等。港交所今早繼續整固，現報344.6元，跌約0.5%。
觀察個股輪證資金流向，近日資金吸納騰訊好倉，本周一(15日)及本周二(16日)共錄得約2,900萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約520萬元。
港交所方面，本周一及本周二共錄得約390萬元資金流入好倉。同期淡倉共錄得約180萬元資金流入。
由於在業績公布前後，其個股相關認股證的引伸波幅有機會出現較大變化，影響輪價表現。例如早前阿里巴巴相關產品的引伸波幅在公布業績前上升，但在業績後明顯回落，因此投資者宜選擇貼價兼中年期產品以控制風險。而中長線部署的投資者則可考慮選擇中長年期、貼價證，為時間值損耗較低，同時亦對波幅變化影響較輕微。投資者亦可參考教學文章了解更多。
投資者如看好騰訊，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價350元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一的騰訊購(22656)。高槓桿選擇可留意屬行使價300至370元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(22109)。牛證方面可留意屬遠牛的騰訊牛(59803)，與現價有約30元收回距離。
騰訊購(22656)，行使價348.2元，2023年01月16日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、行使價350元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
騰訊購(22109)，行使價368.2元，2022年12月13日到期，實際槓桿9.1倍，行使價300至379元、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊牛(59803)，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，實際槓桿8.8倍，近30元收回距離遠牛。
騰訊沽(22344)，行使價250.8元，2023年01月26日到期，實際槓桿6.0倍，低面值。
騰訊沽(21290)，行使價280元，2022年12月21日到期，實際槓桿6.1倍，貼價。
騰訊熊(63532)，收回價330元，行使價333元，換股比率500，實際槓桿8.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
港交購(15456)，行使價370元，2022年10月26日到期，實際槓桿13.7倍，貼價、高槓桿、高敏感度。
港交購(16031)，行使價390元，2022年11月22日到期，實際槓桿13.0倍，中期。
港交牛(54354)，收回價320元，行使價318元，換股比率500，槓桿比率12.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交沽(18559)，行使價295.8元，2022年11月18日到期，實際槓桿11.6倍，高槓桿。
港交沽(21710)，行使價318元，2022年12月20日到期，實際槓桿8.5倍，貼價。
港交熊(61244)，收回價380元，行使價382元，換股比率500，槓桿比率8.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。