【高盛推介】美團周二急挫　資金趁低積極吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：昨(16日)有報道引述消息指，騰訊擬出售所持美團的全部或大部分股份，但及後有另一報道引述騰訊內部人士指減持美團傳聞不實，並沒有出售美團股份計劃，市場持續關注事態發展。

美團昨日受減持消息拖累，急挫失守170港元水平，跌約9.1%，今(17日)早反彈，高開約3.1%後重上170元，最高見173元，最新報171.3元，升逾4%。

觀察個股輪證資金流向，昨日資金趁低積極吸納好倉，錄得約5,100萬元資金流入，為昨日最多資金流入的個股相關資產。淡倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,190萬元，並見昨日流入熊證的資金較集中在190元收回區域的近熊。

觀察港股通資金流向，昨日北水繼續沽出美團，錄得約5.7億元資金淨賣出。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。