【高盛推介】美團周二急挫 資金趁低積極吸納好倉
2022年08月17日 11:01
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高盛(亞洲)有限責任公司：昨(16日)有報道引述消息指，騰訊擬出售所持美團的全部或大部分股份，但及後有另一報道引述騰訊內部人士指減持美團傳聞不實，並沒有出售美團股份計劃，市場持續關注事態發展。
美團昨日受減持消息拖累，急挫失守170港元水平，跌約9.1%，今(17日)早反彈，高開約3.1%後重上170元，最高見173元，最新報171.3元，升逾4%。
觀察個股輪證資金流向，昨日資金趁低積極吸納好倉，錄得約5,100萬元資金流入，為昨日最多資金流入的個股相關資產。淡倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,190萬元，並見昨日流入熊證的資金較集中在190元收回區域的近熊。
觀察港股通資金流向，昨日北水繼續沽出美團，錄得約5.7億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價180至220元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一的低街貨美團購(22492)。貼價選擇可留意低街貨美團購(15587)。短期的高槓桿選擇可留意美團購(13431)。牛證方面可留意屬近牛的美團牛(51274)，與現價有約20元收回距離。
美團購(22492)，行使價205.2元，2022年11月08日到期，實際槓桿7.7倍，行使價180至220元間、2個月期以上產品中，低街貨、槓桿最高之一。
美團購(15587)，行使價176.98元，2022年10月26日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、低街貨。
美團購(13431)，行使價188元，2022年09月27日到期，實際槓桿9.3倍，短期、高槓桿。
美團牛(51274)，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比6.7倍，相近收回價近牛中街貨較低。
美團沽(21533)，行使價150元，2022年11月23日到期，實際槓桿5.0倍，貼價、低街貨。
美團沽(17590)，行使價125.15元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.8倍，低面值。
美團熊(65291)，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，市場上首三高槓桿之一貼熊。
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