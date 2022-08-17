【產經直播】撈入科指ETF時機到未？
2022年08月17日 12:00
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港股焦點落在周三(17日)派成績表的騰訊(00700)，市場早已看淡其第二季表現，投資者現反而更關注管理層如何解讀公司計劃減持美團(03690)持股的傳聞。該傳聞除了令美團周二(16日)急挫外，亦都拖累一眾科網股捱沽，傳聞孰真孰假難分，投資者對科網股信心能否挽回？科指ETF是否趁低吸納時機？
恒指周三高開165點，走勢反覆，二萬關始終「這麼遠、那麼近」，港股幾時先回勇？至於美股方面，隔晚三大指數個別發展，但道指仍能五連升，高收239點，升勢可否持續？美國聯儲局周三公布上月議息會議紀錄，利率走勢方面會否有線索，左右環球股市？
美國總統拜登周二簽署《通脹削減法案》，法案計劃投資3,690億美元用於應對氣候變化，重點支持電動汽車、光伏、儲能等潔淨能源產業的發展。中金分析認為，新能源業將迎來黃金發展期，而美國本土及其自由貿易協定國的鋰電、光伏產業鏈配套產能不足，仍需從中國進口。南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF(03134)向上勢頭持續？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》隔周三中午12時45分直播，今集訊匯證券行政總裁沈振盈，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
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