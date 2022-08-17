【產經直播】撈入科指ETF時機到未？

恒指周三高開165點，走勢反覆，二萬關始終「這麼遠、那麼近」，港股幾時先回勇？至於美股方面，隔晚三大指數個別發展，但道指仍能五連升，高收239點，升勢可否持續？美國聯儲局周三公布上月議息會議紀錄，利率走勢方面會否有線索，左右環球股市？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》隔周三中午12時45分直播，今集訊匯證券行政總裁沈振盈，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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