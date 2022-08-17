歐冠昇：港交所短期仍面對不少挑戰

他指出，期內推出一系列的新措舉，樂見各方面均有良好進展，為公司未來發展定下穩固基礎。早前推出支持上市公司的「投資服務通」，又完善了市場微結構，擴大產品生態圈，同時吸引了不少中資概念股及特殊目的收購公司(SPAC)發行人到香港上市，強調新股上市申請絡繹不絕，目前有超過180家企業等候上市。另一方面，港交所一直建設可持續金融生態圈工作，包括於近期成立的香港國際碳市場委員會。

歐冠昇提到，港交所會繼續專注實現戰略願景，建立「面向未來的領先市場」，又樂見互聯互通機制繼續擴展，包括7月啟動的ETF通，以及即將推出的互換通，日後會繼續與內地夥伴合作，共同開拓大灣區的新機遇。

財務總監劉碧茵指出，上半年業績按年稍有回落，但其財務表現仍然整體仍然穩健。期內現貨市場成交量、新股數目及投資收入按年下跌，反映全球市場氣氛低迷及經濟前景疲弱。不過，成交量減少並未全面影響公司業績，尤其是新舉措、多元化業務、數據、衍生產品及ETF市場蓬勃，有助抵銷部份較弱的市場氣氛。

她又說，港交所在人才和科技方面不斷投資，升級基建設施，及加強與客戶關係，確保有能力掌握未來機遇。