許正宇：將推新計劃培養發展金融科技人才及發展技術

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌中表示，該局旗下兩項發展金融科技的最新計劃，分別是新一輪「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃和金融科技從業員培訓資助先導計劃將於9月正式推出，目標是為金融科技生態圈帶來最新的技術和專業人才。

他提到，參考上一輪「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃節經驗，新一輪計劃將合資格申請者，由金融科技公司擴大至研究機構，包括本地大學、自資院校、公營科研機構、私營金融科技實驗室等，夥拍金融機構提出申請，而每個獲批項目的資助金額由10萬元提高至15萬元，若涉及跨境應用，或合規科技、聯盟式學習(federated learning)技術方案、開放應用程式介面，或環境、社會及管治(ESG)等新興領域的應用，資助額可達20萬元；如項目對整體行業有更廣泛的影響，而且能針對行業瓶頸提出解決方案，資助額更達40萬元。

他又指，港府正從多方面入手，包括為金融業界專才提供培訓，建立成為「金融」與「科技」皆精的跨領域人才庫。隨着首個適用於銀行從業員、獲資歷架構認可的金融科技專業資歷預計將於9月推出，財庫局將聯同金融管理局及香港銀行學會推出金融科技從業員培訓資助先導計劃，銀行從業員成功取得在銀行專業資歷架構(Enhanced Competency Framework)下的金融科技專業資格後，將獲八成學費資助，上限為2.5萬元，名額約1,500個，期望從業員未來進一步糅合與拓展金融與科技這兩大元素，並成為兩者之間的關鍵橋樑。

他認為，香港愈趨成熟的生態圈、先進的基礎設施、有利業界發展和具前瞻性的監管環境，加上本地金融市場的龐大規模，有條件孵化多元的創新科技方案，推動行業向前，期望進一步充分發揮香港的潛力，發掘更多金融科技機遇，豐富金融科技人才資源。