林子津獲委任為星展唯高達(香港)行政總裁

星展銀行周三(17日)宣布委任林子津(Dennis Lam)為星展唯高達(香港)行政總裁。在此之前，林子津擔任星展銀行(香港)研究部香港副總管以及香港及中國內地股票策略師。

星展唯高達(香港)主席安偉龍(Anuruk (Art) Karoonyavanich)表示，林子津於多個領域的豐富經驗，加上其研究、股票分析和策略規劃方面的深厚專業知識，將為公司的業務和投資者增值，深信林氏的委任將進一步鞏固星展香港的業務發展，帶領團隊再創新高。

林子津擁有超過20年的股票研究經驗，在任職星展銀行的14年期間，他在提升中小型股研究能力方面發揮了積極作用。星展唯高達(香港)的香港和中國(H股)中小型股研究排名於2013至2015年高踞《亞洲貨幣》雜誌首位，並在2016至2021年屢獲前三殊榮。他在2014年《機構投資者》評選中，於中國研究團隊中小型股類別名列亞軍。

此外，他亦在2017年榮獲分析師獎，獲評為亞洲消費品和服務類別選股能力第一名，並在2016年獲得香港和中國非必需消費品類別選股能力第一名。