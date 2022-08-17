潤啤：下半年無全國性加價計劃　繼續「過緊日子」

侯孝海形容，上半年集團面臨成本、疫情及經濟下行壓力帶來的「三座大山」，雖然高檔啤酒仍保持一定增長速度，但是消費受到一定限制。隨着疫情防控更加科學精準，當局推出更多政策穩定經濟增長，相信疫情對啤酒行業不會產生更大的衝擊，預料經濟及成本壓力下半年逐步緩解，相信行業環境較上半年為佳。

他又表示，7、8月份長江沿線省份的氣溫高企，且降雨較少，對啤酒消費帶來支持，預期這兩個月銷量有雙位數增長，期望全年銷量、利潤及收入錄得增長，當中高檔酒銷量錄雙位數增長。

儘管如此，潤啤於上半年推行「過緊日子」的理念，採取多項降本增效措施以控制經營費用，上半年銷售及分銷費用按年減約2.15%，行政費用減17.77%。侯孝海稱，這是基於內地經濟不斷下行、疫情防控帶來的不確定性，以及環球原材料成本高踞不下，預計集團下半年的廣告銷售費用還會繼續減少，甚至明年、後年還保持「過緊日子」的理念，這也是根據高端啤酒不同發展階段，調整廣告支出及費用投入。

他說，正在浙江杭州布局第三家喜力酒廠，即將投產，至於第四家工廠正在積極推進，期望今年計劃今年落地。