道期偏軟 金價企1771美元
2022年08月17日 16:11
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●美匯指數報106.63；港匯見7.8416；離岸人民幣(CNH)報6.7901；美元兌日圓報134.85；歐元企1.0159，英鎊處1.2084。金價報1,771美元。布油報92.2美元，紐油報86.51美元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨跌63點。
●市後關注點
20:30 美國7月零售銷售
●恒生指數全日收報19,922點，升91點或0.46%；國企指數收報6,755點，升27點或0.41%；科技指數收報4,238點，升17點或0.42%。主板成交841億港元。https://bit.ly/3QNMr4G
-港交所上半年少賺26.8%，派中期息3.45元。
-華潤電力半年賺43.69億，派息21仙。
-歐冠昇：港交所短期仍面對不少挑戰。
-瑞信指京東方精電業績符預期，上調其目標價。
-華潤啤酒中期少賺11%，派息23.4分。
-傳周大福企業擬售澳洲電力公司Alinta，估值234億元。
-叮噹健康科技傳計劃本周評估投資者需求，集資額削至7.8億。
●滬綜指收升14點，船舶製造股領漲3%，金融股升1.7%，傳媒娛樂及電力股升1.2至1.3%，地產股升0.6%。https://bit.ly/3CcyRUq
●英國7月CPI漲10.1%再創40年新高，英倫銀行估10月見頂。
●許正宇：將推新計劃培養發展金融科技人才及發展技術。
●美國通過晶片法案，智庫專家指中國暫無力還手。
●保監局呼籲市民提防偽冒電話。
●應對假期旺季成本升，亞馬遜向部分貨品收附加費。
●分析：聯儲局幣策一旦轉向，金價勢必反彈。
●又一家巨企撤出，IKEA決定關閉俄羅斯子公司。
●傳Apple將首次在越南生產手錶及MacBook。
●新西蘭央行再加息0.5厘，為7年新高。
●聯儲局發指引，要求銀行預報加密貨幣交易。
●俄羅斯警告：歐洲天然氣價格或再飆60%。