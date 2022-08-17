騰訊控股半年少賺53%　次季收入首錄倒退

騰訊次季收入按年下跌3.05%，至1,340.34億元，為上市以來首錄倒退。

「企鵝」次季收入倒退不難理解，固然是國內疫情累事，廣告業務尤其受重創，況且經調整盈利總算好過市場預期，可是遊戲業務仍有隱憂，「宅在家中」也救不了。

業績公告寫明，「本土市場經歷了類似的調整期，面臨一系列過渡性的挑戰，包括大型遊戲發佈數量下降、用戶消費減少以及未成年人保護措施的實施，本土市場遊戲收入(按年)下降1%至318億元」。不僅如此，「就單個遊戲而言，《王者榮耀》、《天涯明月刀手遊》及《英雄聯盟》收入下滑」，幸好《英雄聯盟手遊》、《重返帝國》及《金鏟鏟之戰》等最近推出的遊戲收入增加。

同樣值得留意的是，國際遊戲行業「開始消化後疫情時代的影響」，國際市場遊戲收入下降1%至107億元，以固定滙率計算也只是「大致穩定」。就單個遊戲而言，《PUBG Mobile》及《荒野亂鬥》收入下滑，《VALORANT》表現強勁及新推出的《夜族崛起》作出了增量收入貢獻。