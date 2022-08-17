潤電中期業績有咩啟示？

【電價騰貴，企業百上加斤】

不過，關注內地經濟的投資者更應留意為甚麼潤電火電業務會蝕錢，事關附屬燃煤電廠今年上半年的平均標煤單價每噸達1,135.2元人民幣，按年上漲39.7%，增幅遠超不含稅上網電價的23.9%。也就是說，電費今年上半年漲了20%有多，用電者的「肉赤」可想而知。

【加速起風電，金風有得炒？】

一如電訊商業績是5G概念股的指揮燈，潤電這些電力公司的業績是炒作新能源股時的必讀資訊。潤電業績公告內有一句說話值得留意︰「2022年上半年新核准或備案的風電項目約3,050兆瓦，光伏項目約8,840兆瓦，合共約11,890兆瓦。」

2021年業績公告中關於風力和太陽能項目儲備的語句則為︰「截至2021年底，本集團已核准或備案了約1,800兆瓦風電和35,000兆瓦光伏項目，合共約36,800兆瓦。」

也就是說，潤電的風力和太陽能項目儲備在今年上半年增加了32.3%，其中風電的核准、備案速度明顯提升。

該企管理層其後出席日資券商大和的活動時表示，風車價格難見強勁反彈，製造商給電力公司的定價要「友善」，惟幸好企業對投標者評分時價錢的比重有所下降。該企又稱，風電項目從預先核准制對備案制的過渡不會在今年完成。

不管如何，已被市場當成新能源股炒的潤電今(17日)重申，可再生能源裝機容量2025年底將多於50%(上半年為32.6%)，維持今年相關資本開支預算於305億元、新增風電及太陽能併網容量指引於6,300兆瓦不變，又謂已進一步優化組織結構，加速風電和太陽能項目的核准與備案。