兗煤澳大利亞上半年轉賺17億澳元　中期息52.71澳仙

集團的客戶遍及亞太地區，今年上半年來自日本、中國台灣及韓國客戶的收益約佔煤炭銷售收益的67%。

集團自產煤的整體平均售價由2021年上半年的每噸94元，上升234%至今年上半年的每噸314元，乃主要由於全球煤炭美元價格上升，而同期環球煤炭紐卡斯爾動力煤指數每周平均價格每噸上升222美元(225%)；同期阿格斯/麥氏API 5煤炭指數每週價格每噸上升125美元(212%)；同期半軟焦煤平均基準價格每噸上升229美元(248%)。

按100%基準計，集團原煤產量由2021年上半年的2,930萬噸減少12%至今年上半年的2,580萬噸，包括莫拉本、沃克山及亨特谷等三項一級資產由2021年上半年的2,390萬噸減少10%至今年上半年的2,150萬噸。

可售煤炭產量由2021年上半年的2,320萬噸減少10%至今年上半年的2,080萬噸，包括三項一級資產由2021年上半年的1,930萬噸減少8%至今年上半年的1,770萬噸。