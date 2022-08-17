歐冠昇：港交所看重長期發展　將繼續產品多元化策略

他提到，今年第二季，港股成交額按年跌14%，但主要業務僅跌4%，主要受惠期內交易所買賣產品(ETP)、衍生產品市場增長、場外結算量增加等，強調集團不是依賴單一產品，收入愈來愈多元化。近期一系列市場微完善措施，如增加滬深港通交易日數、衍生產品假期交易等，有助提升本港市場活動及深度。

交易所買賣基金互聯互聯(俗稱ETF通)7月4日起啟動，同日宣布推出「互換通」。他指，雖然「ETF通」初期規模較小，每日為港股提供額外2.2億元的交易額，同時為內地投資者提供多元化資產配置渠道，亦為國際投資者提供交易內地ETF產品的機會，進一步將內地及世界連接起來。目前正緊密和內地監管部門合作，預期「互換通」可於明年首季推出。

港交所上半年公司資金的投資虧損淨額為3.78億元，主要是外部管理投資基金組合錄得公平值虧損淨額5.11億元。集團財務總監劉碧茵表示，通脹風險上升、地緣政治局勢持續緊張，環球主要市場加息的大環璄下，市場憂慮全球經濟增長受影響，全球資產價格在上半年大幅調整。下半年將贖回20億元外部投資組合，以增強抗跌力，並降低盈利波動，穩定平衡中期風險，同時預期現今加息環境將有利於提升內部管理投資組合收入。

歐冠昇提到，市場上有大量科技公司，包括人工智能(AI)、太空科技、新材科等，其研發對社會有好處，惟公司需要投入大量研發資金，未能滿足現有上市要求，資本市場可以如何協助優秀的科企進行融資，正就未有盈利科技公司上市進行研究，將參考過去尚未有盈利或收入生物科技公司的經驗，建立良好的生態圈。

上周五有5間國企宣布從美國市場退市，他指，已多次重申，期望企業能自由選擇上市地點，而中國與世界有更好的連接。港交所樂見企業基於香港良好的監管理境、高度的市場流動性等來港上市，這反映香港市場具吸引力。

港交所今年起放寬第二上市要求，便利中資概股念股回歸香港市場。他留意到有更多公司考慮在港作雙重上市，或由第二上市轉為雙重上市，體現對本港市場的信任，並認為中概股回流符合「連接中國與世界」戰略願景，惟未能估計有多少中概股會選擇改為雙重在港上市，但認為有增加趨勢，又指現時排隊上市數目亦讓人感到鼓舞。