電企重磅利好！內地設專門公司解決補貼拖數問題
2022年08月17日 18:14
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內媒報道，內地兩大配電公司——國家電網和南方電網會按照國家發展和改革委員會、財政部、國務院國有資產監督管理委員會的要求，分別成立北京和廣州可再生能源發展結算服務有限公司，統籌解決可再生能源發電補貼被長期「拖數」的陳年舊病。新能源發電股周三(17日)普遍上揚，大唐新能源(01798)、華潤電力(00836)、龍源電力(00916)及中國電力(02380)分別漲5.64%、5.69%、7.36%及8.17%。
早年新能源電力成本遠比歷史悠久的煤炭及水力高昂，內地以新能源電及傳統煤電之間的差價發放補貼去推動環保，可是隨着項目如雨後春筍般拔地而建，補貼財政缺口愈來愈大，從收入確認到真正收錢可能相隔兩年，不利現金流及市場觀感(華電福新及華能新能源先後因估價低殘私有化)，電企要透過發行以補貼為基礎的證券等曲線解決，這也是為甚麼中電控股(00002)談及發展可再生能源時屢屢強調要找不用補貼的「平價項目」。
業界估計，內地去年底未支付的新能源電價補貼約4,000億元人民幣，電價補貼缺口2028年達到峰值。
消息指，南方電網上周決定成立廣州可再生能源發展結算服務有限公司，專負補貼資金管理、資金缺口專項融資日常管理、審核補貼清單、線製年度資金需求預算，向財政部申請補貼資金、落實補貼的監督核查等。據央企人士透露︰「電網企業先通過融資下發補貼，再由政府每年細水長流地撥補貼款，慢慢還償，直到所有補貼清算完畢」，而由這些專項公司發債的好處是不會影響發電或電網公司的財政。
大和分析師葉捷賢指，即使補貼真正回款未有時間表，消息已反映新能源電企有望加快收回補貼，惟幸運兒或偏向國企，民企未必能夠加快收回補貼。其報告指，大唐新能源及新天綠色能源(00956)每股應收補貼分別達到股價130%及54%，龍源、潤電及中國電力亦分別有30%、25%及17%。