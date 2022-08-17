電企重磅利好！內地設專門公司解決補貼拖數問題

業界估計，內地去年底未支付的新能源電價補貼約4,000億元人民幣，電價補貼缺口2028年達到峰值。

消息指，南方電網上周決定成立廣州可再生能源發展結算服務有限公司，專負補貼資金管理、資金缺口專項融資日常管理、審核補貼清單、線製年度資金需求預算，向財政部申請補貼資金、落實補貼的監督核查等。據央企人士透露︰「電網企業先通過融資下發補貼，再由政府每年細水長流地撥補貼款，慢慢還償，直到所有補貼清算完畢」，而由這些專項公司發債的好處是不會影響發電或電網公司的財政。