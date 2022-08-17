【多圖】富豪．山峯開放現樓連裝修單位　推新買家獎賞

范統指，項目新買家可享有50萬至150萬元的Regal Dollars獎賞，適用於富豪酒店旗下宴會、餐飲及住宿服務、於集團旗下零售百貨We Go Mart購物、以及用於繳交管理費等。

對於現時樓市走勢向下，他建議政府可考慮「減辣」，包括將額外印花稅的年期由現時3年縮減至1年、雙倍印花稅的物業由第2間改為第3間起徵收等。另同系的西營盤尚瓏，料本月可獲批入伙紙。

該盤最新開放的現樓單位為第2座7樓B室，實用面積2,107方呎，室內設計以金色及米色作主調，設計師將原本的四套房間隔改為三套房，增加了客飯廳的空間感。其中一間套房的床背用上三角圖案立體造型鏡面不銹鋼，營造潮流時尚感。

富豪物業代理董事衞振聲稱，富豪．山峯迄今累沽66伙，套現逾38億元。而上述示範戶裝修約1,000萬元。