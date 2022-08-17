【移英注意】熱浪能源短缺打殘歐洲　天價電費料逾4萬元...

北半球主要經濟體正經歷數百年一遇的熱浪兼旱災，無論是傳統燃料或新能源發電皆受影響，令耗電量高的金屬生產廠房被迫停運，預示環球高通脹恐持續更久！適逢英國周三(17日)公布7月消費物價指數(CPI)漲至雙位數的逾40年新高，俄羅斯警告歐洲天然氣價會再暴漲六成，有大型鋅廠被迫停產；內地工業重鎮四川也因依賴水力發電而陷電荒，市場料鋰、鋅等產量受阻，繼而引發加價潮。另有指重慶限電至下周一，將殃及半導體生產。

先說歐洲，英國7月CPI按年升10.1%，高於預期9.8%和6月的9.4%，為1982年2月有紀錄以來最猛；不包括能源、食品、酒和煙草的核心CPI按年也升6.2%，亦高於預期5.9%和6月的5.8%。英倫銀行行長貝利警告，當地正面臨非常嚴重的通脹衝擊，指摘俄國切斷了天然氣供應導致整個歐洲電力成本飛升。據最新預測顯示，當地明年初能源價格上限恐由目前的每年1,971鎊提高到4,266鎊(逾4萬港元)，今冬或有許多家庭無法取暖。經濟學家對該國前景愈感悲觀，認為經濟快將衰退的可能性達75%，遠高於7月初評估的44%。與英一海之隔的歐元區周三公布次季經濟增長僅3.9%，低於預期和首季的4%，為去年第3季以來最慢。

面對處境艱難，英國政府與營運商Centrica達成妥協，使佔當地天然氣儲能達70%、2017年宣布永久關閉而轉型氫能的Rough儲存設施將在幾周內重新開放，反映確保今冬能源安全的緊迫性何其大。與此同時，隨着英國天然氣價升至每撒姆600便士，過去兩周漲近30%，幾乎是一年前的8倍，英國6年來首次向澳洲搶氣，據悉首批於周二(16日)運抵。

俄國則預言能源戰將升級！俄羅斯天然氣公司(Gazprom)表示，由於西方制裁導致公司的出口和產量續降，已將透過「北溪一號」管道天然氣量減至20%，今冬歐洲天然氣價恐再飆60%，至每千立方公尺4,000美元以上，即每兆瓦時約370歐元。歐洲天然氣期貨價周三處於每兆瓦時230歐元左右，過去一年飆約4倍，今年以來已累漲逾1.5倍。

正因「北溪一號」主要輸氣至德國，當地已決定由10月起臨時徵收天然氣稅，以協助政府進行能源供應及來源轉換的成本。分析指出，這將使德國家庭每年額外增加480歐元(約3,800港元)的天然氣支出，4口之家每年電費恐達4,048歐元(約3.2萬港元)。經濟學家警告，該稅項將進一步加劇通脹，當地鋼企亦大呻經營困難。

事實上，全球最大鋅金屬生產商之一Nyrsta已表明，將於9月1日起對其荷蘭鋅冶煉廠進行檢修，重啟生產時間將另行通知。市場相信與電力成本狂飆10倍有關。據悉，電價飛升已令電力成本在整體冶煉現金成本中佔比達85%，意味鋅企冶煉利潤受損。資料顯示，歐洲精鋅冶煉年產量240萬噸，佔全球約18%，為亞洲之外的第二大鋅冶煉集中地。

至於亞洲也不好過，目前內地四川、湖南等地部分鋅冶煉廠亦受限電影響而出現不同程度的減產或停產，分析料單是四川冶煉廠受礙產量達4,890噸。恰巧倫敦金屬交易所周三披露全球鋅庫存減175噸，整體處低位狀態，目前鋅價處每噸3,600美元水平，已由上月中低位累彈約25%。此外，電動車電池關鍵原料鋰價也可能大漲，因四川同時是大型鋰生產商基地，去年鋰產量佔全國逾20%，本周產出恐減約3,000噸，鋰價短期或觸及每噸50萬元人民幣，較周三價位再升8%。

鑑於能源短缺，石油輸出國組織重申今年原油供應緊縮，閒置產能僅每天200萬至300萬桶。言論刺激紐約期油和布蘭特期油齊升逾1%，分別報每桶87.5美元和93.24美元。