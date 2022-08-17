第二市場減價潮！粉嶺祥華邨兩房劈價34%終獲承接

未補價第二市場樓價減幅比私樓更顯著。粉嶺公屋祥華邨兩房園景單位，放盤4個月，劈價約34%，僅以165萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角半山寶馬山花園11座高層C室，實用面積約877方呎，套三房間隔，望全維港海景，成交價1,848萬元，呎價約21,072元，原業主叫價1,950萬元，現減價約5.2%成交。

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九龍區

●美聯黃椿璿表示，長沙灣喜雅2座極高層C室，實用面積約871方呎，套三房連士多房間隔，吸引用家承接，成交價1,700萬元，呎價約19,518元，原業主於2014年10月以1,208.4萬元購得，是次轉手帳面獲利491.6萬元，升值約41%。

●世紀21富山劉倩彤指，樂富居屋富強苑D座高層4室，實用面積約577方呎，三房間隔，未補價第二市場以525萬元成交，呎價約9,099元，原業主原先叫價570萬元，最終減價45萬成交，減幅約7.9%。

●中原葉文浩指，紅磡環海‧東岸1A座中層C室，實用面積約285方呎，一房間隔，望全海景，最初開價680萬元，現獲用家以655萬元承接，呎價約22,982元，原業主於2019年8月以600萬元買入，持貨剛約3年轉手帳面獲利55萬元離場。

●中原吳子麟稱，土爪灣農圃道18號高層C室，實用面積約692方呎，套三房間隔，擁海景，5月開價1,500萬元，最新以1,418萬元成交，呎價約20,491元，新買家為同區換樓客，睇樓半年，參觀上址多達4至5次，原業主才減價沽貨。

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新界區

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺公屋祥華邨祥智樓高層A3室，實用面積約381方呎，兩房間隔，望內園景，放盤4個月，原先於未補價第二市場叫價250萬元，累減85萬元，獲同區居二買家以165萬元承接，減幅達約34%，呎價約4,331元。

●美聯劉卓豪稱，將軍澳海悅豪園2座中層C室，實用面積約602方呎，套三房間隔，吸引用家承接，成交價810萬元，呎價約13,455元，屬同類型單位今年最低，而對上同類中低層戶，以865萬元易手，迎成交價再低逾6%。

●中原柯勇表示，將軍澳清水灣半島8月暫錄2宗二手買杜賣，快將追平上月全月3宗，該盤5座中低層G室，實用面積約481方呎，兩房間隔，以675萬元易手，呎價約14,033元。

●香港置業莊家豪指，將軍澳天晉2B座低層C室，實用面積約735方呎，三房連多用途房間隔，望內園泳池景，放盤約3個月，獲減價142萬元，減幅近一成，成交價約1,328萬元，呎價約18,068元，新買家為外區首置客，為方便子女上學承接上述單位。

●美聯劉卓豪稱，將軍澳海翩滙3座低層J室兩房戶，實用面積約519方呎，望內園景，吸引用家承接，今年5月放盤叫價1,000萬，多次調減終降至868萬元沽出，累減132萬元，呎價約16,724元，原業主於2018年10月以900萬元購入。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區8月暫錄約32宗二手成交，新港城錄約3宗，包括D座低層2室，實用面積約321方呎，兩房間隔，放盤時開價約550萬元，議價後以508萬元易手，呎價約15,826元，新買家為用家。

●世紀21奇豐鄭達昌透露，馬鞍山新港城H座中層3室，實用面積約338方呎，兩房間隔，望園景及海景，單位放盤4個月，當時叫價655萬元，終以648萬元成交，實呎價約19,172元，原業主於2018年1月以575萬購入，持貨逾4年帳面賺73萬元，升值約13%。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山翠擁華庭8座中層E室，實用面積約553方呎，兩房間隔，望園景，放盤4個月，原先叫價800萬元，減幅約9%，減價72萬至728萬元獲買家承接，呎價約13,165元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山曉峯灣畔4座高層G室，實用面積約482方呎，兩房間隔，享山景，放盤半個月，叫價750萬元，減價42萬元，以708萬元沽售，呎價約14,689元。

●美聯李天傑表示，馬鞍山迎海3座極高層H室，實用面積約496方呎，兩房連士多房設計，議價10萬元，以870萬元承接，呎價約17,540元，新買家為區內客，見二手氣氛低迷趁機入市，日內參觀逾30個放盤入市2上，原業主持貨約3年多，帳面賺65萬元。

●中原歐偉基稱，沙田居屋綠怡雅苑3座中層E室，實用面積約513方呎，兩房間隔，未補價第二市場以約608萬元放售，議價後售600萬元，呎價約11,696元，新買家為用家，原業主於2016年8月以約395萬元購入，持貨約6年帳賺約205萬元，或升值約52%。

●中原蔡堅濤指，粉嶺上水區8月暫錄約20宗二手買賣，其中粉嶺牽晴間10座中層F室，實用面積約429方呎，兩房間隔，6月放盤開價約640萬元，連番減價後，最終以565萬元獲承接，呎價約13,170元。

●利嘉閣陳庭豐表示，元朗元朗Grand YOHO第2座低層連平台戶，兩房設計，實用面積約493方呎，外連約84方呎平台，成交價約828萬元，呎價約16,795元，原業主於2016年9月以約772.14萬元一手購入，持貨約6年帳面獲利約55.9萬元，期內升值約7.2%。陳氏補充，買家即日睇樓即決定購買，火速完成交易。

●中原王勤學透露，元朗區8月只錄得20多宗二手買賣，其中朗晴居2座中層H室，實用面積約739方呎，套三房間隔，叫價743萬元，議價後以708萬元易手，共減35萬元，呎價約9,581元。

●祥益謝利官稱，天水圍栢慧豪園1座高層A室，實用面積約597方呎，區內客考慮單位鄰近原居所，搬遷較為方便，並熟悉區內環境，而原業主由8月上旬起，累減40萬元，以700萬元沽貨，呎價約11,725元，原業主持貨約3年，帳面賺約100萬元。

●祥益陳阿麗指，屯門怡峰園6座高層C室，實用面積約660方呎，兩房間隔，經過議價後區內客以718萬元購入自住，呎價約10,879元。

●利嘉閣蕭浩麟稱，葵涌月海灣2座高層C室，實用面積約412方呎，兩房間隔，成交價670萬元，呎價約16,262元，屋苑8月暫錄兩宗二手買賣，現時約有20個單位放售，入場費由650萬元起。

●利嘉閣表示，青衣美景花園12座高層A室，實用面積約420方呎，兩房間隔，享山景，以約485萬元易手，呎價約11,548元，雖然原有租客未搬出，新買家議價後迅速入市。

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