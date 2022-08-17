【安全成疑】加密幣被黑客攻擊　7個月損失148億按年飆6成

加密貨幣遭黑客攻擊激增，今年首7個月已損失19億美元(約148.2億港元)，按年激增近60%。與此同時，為了確保銀行提供加密貨幣時民眾會得到保障，美國聯儲局為考慮開展加密貨幣活動的銀行發出更多指引。

加密貨幣分析公司Chainalysis解釋，去中心化金融(Decentralised Finance, DeFi)協議尤其容易受到黑客攻擊。截至今年7月，加密貨幣詐騙總損失為16億美元，按年下跌65%，有關跌幅與數碼資產價格下跌相關。

不過，隨着加密貨幣價格自今年6月低位反彈，風險交易重獲投資者青睞，例如狗狗幣及柴犬幣的迷因幣表現跑贏比特幣(Bitcoin)和以太幣。過去7個交易日，狗狗幣及柴犬幣分別大漲16.3%和32.7%。相比之下，同期比特幣和以太幣僅分別上漲2.7%和9%。

由於早前幣價崩盤，加密貨幣公司Celsius於上個月申請破產。根據法庭公告，該公司預計現金餘額將從8月的逾1.29億美元，下降到10月的3,700多萬美元。在現金緊缺的情況下，該公司正在尋找融資，包括債務人持有破產資產(DIP)貸款。

聯儲促銀行預報加密幣交易

另方面，對於不少銀行開始涉及加密貨幣交易，聯儲局指，雖然加密貨幣可能為銀行帶來潛在機會，但銀行需確保事先建立一整套系統保護消費者，保證這種不穩定資產不會威脅到銀行安全。對此，聯儲局要求銀行在從事任何與加密貨幣有關的活動前，應該通知該局；而任何已經開展加密貨幣活動的銀行亦應通知該局，包括匯報銀行涉足數碼資產的程度。