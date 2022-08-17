騰訊否認沽美團　會繼續回購及派息回饋股東

騰訊上季收入首度錄得按年倒退，惟盈利表現好過市場預期。Mitchell表示，集團已推行了一系列降低成本措施，包括減少市場推廣開支、管理人手等，這些措施已在上半年初現成效。他表示，有信心即使宏觀環境未有改善，仍能夠在未來數季逐漸重拾盈利增長。儘管遊戲行業正遭遇逆風，但這不妨礙盈利能力，未來亦會有更多重點新遊戲推出。

集團總裁劉熾平亦表示，正致力於增加新的收入來源，包括微信的「視頻號」將會推出信息流廣告功能。所謂信息流廣告，即位於社交媒體用戶的好友動態、或者資訊媒體和視聽媒體內容流中的廣告。Mitchell亦補充指，視頻號的「變現」軌迹將會快過此前的朋友圈。

劉氏又指出，內地互聯網行業監管已出現正面的信號，包括今年以來沒有新的法規出台；監管部門開始重新批出遊戲版號；監管部門向平台企業發出明確指引等。