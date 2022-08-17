新盤UPDATES：屯門項目新一期推售「一Q清檯」
2022年08月17日 22:03
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屯門兆康NOVO LAND新一期銷情繼續熾熱，首輪價單發售的單位「一Q清檯」，而整個NOVO LAND系列項目，由上月底開售至今，三周之內，累沽近千伙。
●屯門NOVO LAND第1B期首輪價單單位180伙即日沽清
新鴻基地產(00016)發展的屯門兆康NOVO LAND第1B期，今日(17日)首輪推售188伙，當中有180伙以價單形式推售，已全數沽清。而連同第1A期計，整個系列於上月底至今，累計沽出約995伙。
項目第1B期由下午3時起開售，分為A、B兩組時段揀樓，當中A組優先揀樓的大手買家，須購最少1伙3伙或2伙至4伙指定單位。市場消息指，截至傍晚約6時，3個多小時之內極速沽清是日推售的價單單位。市場預料，該盤短時間內會加推新一批單位。
●啟德MIAMI QUAY I最快月內開價
會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，部署一至兩周內公布樓書。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目最快月內開價及開放示範單位，定價將會參考東九龍及港島的臨海住宅成交價，包括港島南貝沙灣及北角海璇等。
黃氏續指，該盤主打中小型單位，預計主要客群包括年輕買家及專業人士等。目前正籌備3個示範單位，而自項目公布命名後，已接獲不少查詢，當中50%來自東九龍區，50%來自港島外區。他指，本月整體樓市氣氛不俗，月內一手成交量較上月明顯增多。
●旺角利奧坊‧壹隅加推66伙 周日賣20伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周三(17日)公布加推價單5號，提供66伙。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目同日上載銷售安排，落實周日(21日)發售20伙。
韓氏指，新價單的單位全屬一房戶，實用面積由264方呎至268方呎，扣除6%折扣優惠後，折實售價介乎約544.4萬至632.15萬元，折實呎價20,312至23,945元。至於，即將發售的20伙，折實價則由約544.4萬至約678.02萬元。項目迄今沽出173伙，吸金逾11億元。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway連天台戶呎價2.08萬創新高
恒基地產發展的粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，周三(17日)透過招標沽出連天台特色戶，成交呎價創項目新高。上述為B座22樓1室、單位實用面積為575方呎，採兩房連儲物室間隔，連65方呎平台及527方呎天台，成交價1,196萬元成交，呎價為20,800元刷新項目紀錄。
●啟德嘉峯匯頂層連天台戶4,900萬元雙破頂
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，周三(17日)透過招標以新高價沽出頂層連天台特色戶。據項目成交紀錄冊顯示，上述為2B座41樓A室，實用面積1,202方呎，採四房間隔，連734方呎平台及1,007方呎天台，連同兩個車位，成交價為4,900萬元，呎價約40,765元，成交價及呎價均創項目新高。
資料顯示，對上紀錄為今年6月所錄得，當時另一座的頂層連天台特色戶以4,830萬元沽出，亦即是次成交將該盤最高售價的紀錄推高70萬元或1.4%。
●大埔白石角朗濤連沽2伙 單日吸金逾半億
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周三(17日)透過招標連沽2伙，單日吸金5,480.6萬元。當中，第5座5樓A室，為實用面積1,325方呎，採三房間隔，成交價3,080.6萬元，呎價約23,250元。
●沙田九肚的富豪．山峯加優惠吸客
百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪．山峯，周三(17日)開放1伙現樓連裝修單位予傳媒參觀。該集團執行董事兼首席營運官范統表示，由即日起向新買家送出「富豪薈」會籍及可用於富豪酒店旗下餐飲住宿等的Regal Dollars 獎賞。
對於現時樓市走勢向下，他建議政府可考慮「減辣」，包括將額外印花稅的年期由現時3年縮減至1年、雙倍印花稅的物業由第2間改為第3間起徵收等。另同系的西營盤尚瓏，料本月可獲批入伙紙。該盤最新開放的現樓單位為第2座7樓B室，實用面積2,107方呎。
●旺角Larchwood短期內公布最新部署
宏安地產(01243)旗下位於旺角Larchwood積極籌備銷售安排，預料於短期內公布最新部署。該公司執行董事程德韻表示，項目用料配套將延續「the met.」系列及進一步提升。單位採用型格開放式廚房設計 ，配備各類家電。另設一系列貼心設計，包括餐具櫃桶、伸縮枱工作間內置垃圾桶及摺梯等。
該公司物業發展部營業及市務經理陳永盟稱，項目的公共空間將設置二維碼(QR Code)
進出系統 、智能感應自動開門系統 、無接觸升降機按鈕及智能信箱等。每個單位已預設 CAT6區域網絡數據線及 Wi-Fi系統。
●油塘蔚藍東岸兩房1129萬沽
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，最新沽出5座26樓F室，實用面積520方呎，兩房間隔，成交價1,129.75萬元，呎價約21,721 元。