新盤UPDATES：屯門項目新一期推售「一Q清檯」

屯門兆康NOVO LAND新一期銷情繼續熾熱，首輪價單發售的單位「一Q清檯」，而整個NOVO LAND系列項目，由上月底開售至今，三周之內，累沽近千伙。

●屯門NOVO LAND第1B期首輪價單單位180伙即日沽清

項目第1B期由下午3時起開售，分為A、B兩組時段揀樓，當中A組優先揀樓的大手買家，須購最少1伙3伙或2伙至4伙指定單位。市場消息指，截至傍晚約6時，3個多小時之內極速沽清是日推售的價單單位。市場預料，該盤短時間內會加推新一批單位。

●啟德MIAMI QUAY I最快月內開價

黃氏續指，該盤主打中小型單位，預計主要客群包括年輕買家及專業人士等。目前正籌備3個示範單位，而自項目公布命名後，已接獲不少查詢，當中50%來自東九龍區，50%來自港島外區。他指，本月整體樓市氣氛不俗，月內一手成交量較上月明顯增多。

●旺角利奧坊‧壹隅加推66伙 周日賣20伙

韓氏指，新價單的單位全屬一房戶，實用面積由264方呎至268方呎，扣除6%折扣優惠後，折實售價介乎約544.4萬至632.15萬元，折實呎價20,312至23,945元。至於，即將發售的20伙，折實價則由約544.4萬至約678.02萬元。項目迄今沽出173伙，吸金逾11億元。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway連天台戶呎價2.08萬創新高

恒基地產發展的粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，周三(17日)透過招標沽出連天台特色戶，成交呎價創項目新高。上述為B座22樓1室、單位實用面積為575方呎，採兩房連儲物室間隔，連65方呎平台及527方呎天台，成交價1,196萬元成交，呎價為20,800元刷新項目紀錄。

●啟德嘉峯匯頂層連天台戶4,900萬元雙破頂

資料顯示，對上紀錄為今年6月所錄得，當時另一座的頂層連天台特色戶以4,830萬元沽出，亦即是次成交將該盤最高售價的紀錄推高70萬元或1.4%。

●大埔白石角朗濤連沽2伙 單日吸金逾半億

●沙田九肚的富豪．山峯加優惠吸客

對於現時樓市走勢向下，他建議政府可考慮「減辣」，包括將額外印花稅的年期由現時3年縮減至1年、雙倍印花稅的物業由第2間改為第3間起徵收等。另同系的西營盤尚瓏，料本月可獲批入伙紙。該盤最新開放的現樓單位為第2座7樓B室，實用面積2,107方呎。

●旺角Larchwood短期內公布最新部署

該公司物業發展部營業及市務經理陳永盟稱，項目的公共空間將設置二維碼(QR Code)

進出系統 、智能感應自動開門系統 、無接觸升降機按鈕及智能信箱等。每個單位已預設 CAT6區域網絡數據線及 Wi-Fi系統。

●油塘蔚藍東岸兩房1129萬沽